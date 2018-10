Um temporal acompanhado de fortes ventos causou pelo menos oito destelhamentos e cinco quedas de árvores em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, na tarde desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, em duas residências o destelhamento foi total e as famílias foram abrigadas por parentes.

As quedas de árvores interromperam vias e atingiram a fiação elétrica, mas a Defesa Civil municipal removeu galhos e a companhia de energia restabeleceu o fornecimento ainda durante a tarde.

A placa de uma empresa na rua Dr. Maruri, no centro da cidade, foi arrancada pelo vento. A região ficou sem energia por duas horas porque a placa rompeu fios de alta tensão. A Delegacia Civil, que fica a metros do local do incidente, foi afetada pela falta de luz.

Os municípios Alto Bela Vista e Peritiba, vizinhos de Concórdia, também ficaram sem energia durante a tarde.

Os bombeiros da região receberam informação de que a chuva e o vento podem causar mais transtornos até quinta-feira (18). No caso de árvores em vias públicas, a orientação é para que cidadãos não tentem retirá-las, pois podem estar energizadas e causar choques.

Capinzal e Ouro também afetadas

De acordo com a Defesa Civil do Estado, algumas residências e salas comerciais ficaram alagadas em Capinzal. Não há registro de desabrigados ou desalojados.

Em Ouro, a chuva provocou dois pontos de alagamento no Centro e danos em estradas no do município. Uma ponte na linha São Paulo foi levada pela força da água.

Confira a previsão do tempo na coluna de Puchalski no NSC Total

Veja também:



Mulheres tentam agredir homem em delegacia em Joaçaba

Casa é destruída por incêndio em Blumenau

Jovem morre após capotamento na saída da ponte Pedro Ivo Campos