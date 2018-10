Temporais registrados por toda Santa Catarina estão causando problemas em diversas regiões, na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a Defesa Civil, houve quedas de árvores, destelhamentos e cortes de energia elétrica. Pelo menos 79 mil imóveis estão sem eletricidade.

As quedas de árvores também bloquearam algumas rodovias. Conforme a Defesa Civil, a SC-155, entre Seara e Itá, no oeste catarinense, está parcialmente interditada. A mesma situação foi registrada na SC-163, entre Iporã do Oeste e Itapiranga, e na SC-386, entre Iporã do Oeste e Mondaí. Bombeiros da região atuam para liberar as rodovias.

Em Concórdia e Anchieta, houve quedas de árvores em alguns pontos da cidades. Em Chapecó foram registradas ocorrências de destelhamento nos bairros Efapi, Cristo Rei e Água Amarela.

Sobre os imóveis que estão sem eletricidade, a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) informou que está com equipes nas ruas para restabelecer o fornecimento. No site da empresa, é possível acompanhar em tempo real a situação das quedas de energia.

Até o momento, não há registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Nossas equipes já estão em campo para recuperar o sistema elétrico afetado pelas fortes CHUVAS e VENTOS que atingiram, principalmente, a região OESTE E MEIO-OESTE. No momento cerca de 79 mil unidades consumidoras estão #SemLuz no estado. pic.twitter.com/LA0Rk4WQbM — Celesc (@Celescinforma) 31 de outubro de 2018

