Famílias ficaram isoladas após queda de ponte do município de Ouro, no Oeste

Desde a primeira semana do mês de outubro, moradores de municípios localizados nas regiões Norte e Oeste do Estado tem sofrido com enchentes, destelhamento e deslizamentos de terra. O motivo são as intensas chuvas, acompanhada de temporais, que têm atingido essas regiões e, em alguns municípios, correspondem a mais que o dobro previsto para todo o mês conforme dados emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina.

Do ponto de vista meteorológico, a explicação para tantos períodos de chuva está nas áreas de baixa pressão atmosférica que resultaram no grande acúmulo nestas regiões.

Em Canoinhas, Itaiópolis, Papanduva, cidades localizadas no Planalto Norte do Estado, já forma registrados mais de 300 milímetros de chuva até esta sexta-feira (19), sendo que a média esperada para esses municípios, durante todo o mês, é de 137 milímetros.

No Meio-Oeste e Oeste, em Rio das Antas, choveu 292 milímetros desde o primeiro dia do mês até esta sexta. O município de Ouro, que já haviam decretado situação de emergência por conta de um temporal que atingiu a região na última semana , registrou 291,6 milímetros de chuva até o momento. O volume esperado para esses municípios durante todo o mês de outubro é de 176,5 milímetros.

A chuva, no entanto, deve dar uma trégua neste fim de semana. Esta sexta (19), o sábado (20) e o domingo (21) deve ser de sol nestes municípios.

