Após uma noite de destelhamento, inundação e quedas de árvores, as chuvas intensas persistiram na manhã desta quinta-feira (18) no Oeste de Santa Catarina . O município que registrou maior volume de chuvas nesta manhã foi Xanxerê, onde choveu 36,6 milímetros em um intervalo de uma hora, resultando em alagamento em diferentes bairros.

A enchente também atingiu Xaxim, Passos Maia, Jupiá e Ponte Cerrada. Pontos de alagamento foram registrados em diferentes regiões dos municípios. Em Capinzal, pelo menos 25 famílias ficaram desalojadas. No entanto, ainda não há levantamento em relação aos danos causados na região.

Ouro

As chuvas intensas voltaram a atingir o município de Ouro, que já haviam decretado situação de emergência por conta de um temporal que atingiu a região na última semana . As áreas consideras de risco foram novamente alagadas, resultando na interdição de vias. Houve registro de deslizamento e quedas de árvore.

Uma ponte localizada na Linha São Paulo foi levada pela enxurrada - no último dia 9, duas estruturas de concreto já haviam sido arrastadas pela inundação.

Ouro voltou a ser atingida pelas chuvas nesta quarta e quinta-feira Foto: Defesa Civil de SC / Divulgação

Foto: Defesa Civil de SC / Divulgação

Temporal deve continuar

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um aviso de granizo e vendaval entre o Extremo-Oeste e o Planalto Norte. O temporal deve continuar pelo menos até o meio-dia desta quinta conforme o órgão.

A previsão para todas as regiões do Estado é de uma quinta-feira com tempo instável. O volume de chuva deve variar de moderado a forte. Há também previsão de raios, que devem atingir inicialmente os municípios do Oeste, Meio-Oeste, Planalto e Litoral Sul, e avançar para as outras regiões no decorrer da tarde e noite.

Rajadas de vento acima de 60 km/h e granizo também estão sendo previstas, sobretudo nas regiões próximas à divisa com o Rio Grande do Sul.

O temporal é motivado por uma frente fria que tem avançado pelos estados gaúcho e catarinense.

