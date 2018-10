Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-116, no bairro Faxinal, em Mafra, Planalto Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 14h, no km 7 da rodovia federal.

A vítima, identificada como Joanir Rodrigues da Luz, de 49 anos, pedalava na marginal quando teria caído da bicicleta de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caminhão Mercedes Benz, com placas de Mafra, trefegava no mesmo sentido e acabou atropelando a vítima, que morreu no local com o impacto da colisão.

A PRF não soube informar, no entanto, se a queda foi motivada por algum mal súbito ou se a vítima teria se desequilibrado da bicicleta. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

De acordo com o artigo 202 do Código Brasileiro de Trânsito, os veículos devem guardar a distância lateral de 1,5 metro dos ciclistas que trafegam nas vias.

