Setenta e dois ciclistas voluntários vão colaborar com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) neste domingo (28), durante o segundo turno das Eleições 2018. Eles carregarão as mídias – ou seja, os dispositivos que armazenam o resultado das urnas eletrônicas – até os cartórios eleitorais.

Assim como foi feito no primeiro turno, os atletas vão percorrer rotas para recolher os materiais em 60 locais de votação.

A proposta tem como objetivo fomentar a sustentabilidade, além de trazer economia ao substituir a contratação de motociclistas. Também é, de acordo com o idealizador do projeto, o servidor do TRE-SC Gonsalo Ribeiro, uma maneira de aproximar a Justiça e o eleitorado.

A expectativa para os próximos pleitos é que a iniciativa possa ser ampliada para mais locais de votação e adotada em outros municípios. Na 90ª Zona Eleitoral de Concórdia, o projeto também será realizado com ciclistas e corredores, assim como ocorreu no primeiro turno.

