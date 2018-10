Após se se envolver em uma discussão com apoiadores do PT durante ato a favor do candidato à Presidência Fernando Haddad, na última segunda-feira (15), em Fortaleza, o senador eleito pelo Ceará Cid Gomes (PDT) recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira (16) contra o uso de sua imagem no programa eleitoral de Jair Bolsonaro (PSL). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Na noite da última terça, o programa do candidato à Presidência explorou a fala de Cid Gomes exibindo um vídeo em que o pedetista faz uma série de críticas ao partido de Lula durante um evento em que supostamente apoiaria a candidatura de Haddad.

Segundo o jornal, a defesa de Cid, irmão de Ciro Gomes (PDT), diz que Bolsonaro lançou mão de “ardiloso artifício para tentar repassar à população fatos que não condizem com a realidade”. Ainda de acordo com a ação, a campanha do candidato infringiu a lei eleitoral porque não poderia transmitir propaganda com a imagem de candidato que pertence a partido que declarou apoio a outro.

“A adoção desse tipo de publicidade, direcionando à classe menos informada, passa ideia falsa, ou pelo menos incompleta, que poderá levar milhares de brasileiros à erro, tudo com o claro intuito de angariar, mesmo que de forma vil, o voto da população mais carente, deve ser reprovada!”.

A campanha de Bolsonaro pretende repetir a peça nesta quarta-feira (17).