O cineasta ucraniano Oleg Sentsov, preso na Rússia, foi escolhido como o vencedor do prêmio Sakharov 2018, concedido há 30 anos pela Eurocâmara para pessoas que apresentaram uma "contribuição excepcional" à luta pelos direitos humanos, informaram à AFP fontes parlamentares.

O anúncio oficial acontecerá nas próximas horas. Por indicação da principal bancada, o Partido Popular Europeu (PPE), Sentsov era um dos finalistas do prêmio, ao lado do ativista marroquino Nasser Zefzafi e de ONGs que resgatam migrantes no Mediterrâneo.

* AFP