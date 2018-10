Apesar dos enfáticos acenos do PT a Ciro Gomes por um apoio neste segundo turno, o candidato derrotado do PDT decidiu não se posicionar na disputa. Em um vídeo divulgado nas redes sociais neste sábado (27), o pedetista disse que não quer declarar seu voto neste momento "por uma razão muito prática" que não revelou, mas que quer "preservar um caminho" para que a população possa ter uma referência.

"Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar é o que eu não quero", disse Ciro no vídeo.

Terceiro colocado no primeiro turno, Ciro Gomes viajou em seguida para a Europa e vinha sendo cortejado pela campanha do petista Fernando Haddad para integrar uma frente democrática contra Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno.

"Minha consciência me aponta a necessidade de preservar um caminho em que a população brasileira possa ter amanhã [domingo, 28] uma referência para enfrentar os dias terríveis que, imagino, estão se aproximando", continuou o pedetista no vídeo de dois minutos, gravado em um apartamento.

O partido do ex-ministro declarou apoio crítico a Haddad no começo do segundo turno. O irmão de Ciro, senador eleito Cid Gomes, fez críticas ao PT quando participava de um ato em apoio a Haddad e o vídeo chegou a ser utilizado na campanha do PSL na televisão.