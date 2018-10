O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, parabenizou e desejou sucesso ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). "A expectativa do setor transportador é de que, daqui para a frente, todos se unam em favor do bem comum, em busca de harmonia social e da retomada do desenvolvimento econômico do Brasil", disse em nota.

Segundo Andrade, passado o período eleitoral, "é hora de seguir em frente e reconstruir o nosso País". "Nós, transportadores, acreditamos no Brasil e no povo brasileiro. Estamos à disposição do novo governo para, juntos, traçarmos os melhores caminhos para o País. Conte conosco, presidente!", encerra a nota.