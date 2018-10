A Coca-Cola superou as expectativas no terceiro trimestre, com os consumidores se mantendo leais às bebidas gasosas e às menos açucaradas.

A empresa conseguiu aumentar em 2% o seu volume de vendas graças à sua marca de referência Coca-Cola e, em particular, ao sucesso da Coca-Cola Zero, mas ainda às marcas de refrigerantes de baixa caloria Sprite e Fanta.

Fora do mercado de refrigerantes, as vendas foram impulsionadas pelo Fuze Tea e Smartwater.

Combinada com um ligeiro aumento nos preços, essa progressão levou ao crescimento orgânico (excluindo alguns itens excepcionais) de suas receitas em 6%. Considerando a retirada de operações de engarrafamento não rentáveis, a cifra caiu 9% em relação ao terceiro trimestre de 2017, para 8,24 bilhões de dólares.

O lucro líquido saltou 30%, a 1,88 bilhão de dólares. O lucro por ação chegou a 58 centavos, melhor do que o esperado por Wall Street.

