Um acidente entre dois caminhões na BR-470, em São Cristovão do Sul, meio-oeste catarinense, causou a morte de um homem de 41 anos na tarde desta terça-feira. Ele conduzia um veículo com placas de Caçador e colidiu com outra carreta da mesma cidade. O outro motorista, de 42 anos teve ferimentos leves e foi conduzido ao Hospital Curitibanos.

O Corpo de Bombeiros de Curitibanos foi acionado às 11h59min e, quando socorristas chegaram ao local, no quilômetro 23 da BR-470, no município de São Cristovão do Sul, encontraram Marcio Azeredo sem vida dentro do caminhão que dirigia. o corpo foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP).

Apenas os motoristas estavam nas respectivas cabines. Ambos levavam madeiras MDF na carga.

Leia também:

Prédio da antiga Casan de Lages é cedido ao Corpo de Bombeiros

Homem pega 16 anos de prisão por matar a namorada

Sine tem mais de 1,6 mil vagas de emprego em SC