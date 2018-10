Um grave acidente na rodovia BR-116 provocou a morte de pelo menos duas pessoas e deixou outra gravemente ferida, no município de São Cristóvão do Sul, no Oeste catarinense, na madrugada deste sábado, 27.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta da 1h10 um veículo Gol, com placas de Lebon Régis, e um caminhão com placas de Cariacica (ES), colidiram de frente, na altura do km 181 da rodovia.

Morreram no acidente o motorista do carro, um homem de 29 anos, e um dos passageiros. A terceira pessoa que estava no carro foi levada para um hospital da região com graves ferimentos. O motorista do caminhão, que tem 30 anos, teve apenas ferimentos leves.

Leia mais notícias de Santa Catarina