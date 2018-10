Após um novo adiamento do leilão da Amazonas Energia, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, disse nesta terça-feira, 23, que o novo prazo servirá para que a Eletrobras e a Petrobras cheguem a um acordo sobre a dívida da distribuidora referente ao uso de gás natural. "O Projeto de Lei (PL) que não foi aprovado no Congresso permitia à Petrobras ser ressarcida pelo preço que achava justo e não pelo preço considerado pela ANP. Sem o PL, não há mais essa garantia. O novo prazo para o leilão servirá para que as partes cheguem a um acordo", explicou o ministro.

Segundo ele, um acordo é importante para aumentar o valor da Amazonas Energia, fazendo assim com que haja interessados no leilão. "A preocupação do governo é manter o serviço, isso é uma prioridade", completou.

O BNDES informou nesta quarta o adiamento do leilão da distribuidora, que seria realizado na próxima quinta-feira, 25, para o dia 27 de novembro.