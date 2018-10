O candidato à reeleição em Mato Grosso do Sul pelo PSDB, Reinaldo Azambuja, foi reeleito neste domingo, 28. Com 100% das urnas apuradas, Azambuja teve 52,35% dos votos. O segundo colocado, Odilon de Oliveira (PDT), teve 47,65% dos votos.

Azambuja foi reeleito em 2018 com menos votos que em 2014, quando disputou o segundo turno com o então senador Delcídio do Amaral, que na época estava no PT.

Há quatro anos, o tucano recebera 741.516 votos e agora totalizou 677.310, uma diferença de 64.206 eleitores. O total de votantes em Odilon foi de 616.422.

O tucano assume o governo para um novo mandato de quatro anos. Antes de ser eleito governador em 2014, ele era deputado federal por MS, também pelo PSDB.

A eleição no Mato Grosso do Sul foi marcada pelos ataques e acusações entre ambos os candidatos, que assim como no restante do Brasil, acusaram as fake news de prejudicarem a campanha.