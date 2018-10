O candidato Comandante Moisés (PSL) foi eleito governador de Santa Catarina, no segundo turno das eleições 2018 neste domingo (28). O político integra o partido de Jair Bolsonaro, desde março deste ano e não há registro de filiação em outras legendas anteriormente.

O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral às 18h34com 80,5% dos votos apurados. Naquele momento, Moisés já estava com 71,09% dos votos válidos. Já o oponente dele, Gelson Merisio (PSD), estava com 28,91% dos votos válidos.

Às 19h15min, 98,54% das urnas já haviam sido apuradas e o resultado mostrava Moisés com 71,15% dos votos e Merisio com 28,85%.

A eleição deste ano foi o primeiro pleito em que Moisés participou. O agora governador é filiado ao PSL, partido de Jair Bolsonaro, desde março deste ano e não há registro de filiação em outras legendas anteriormente.

Por volta das 19h, Moisés estava reunido com equipe de campanha e apoiadores no condomínio empresarial Trompowski Corporation, na Avenida Trompowski, no Centro de Florianópolis. Ele votou em Tubarão, sul de SC, e viajou a Florianópolis depois do almoço.

Do lado de fora do prédio não havia movimentação de apoiadores e apenas um segurança com um adesivo 17 no peito. Em instantes, Moisés e seus apoiadores seguiriam para o Tribunal Regional Eleitoral para a manifestação oficial do candidato eleito.

Quem é o Comandante Moisés

Carlos Moisés da Silva tem 51 anos e nasceu em 17 de agosto de 1967. Casado, é pai de duas filhas. Natural de Florianópolis, é bacharel e mestre em Direito pela Unisul. Também é formado no curso de Formação de Oficiais da Academia da Polícia Militar de SC.

Apesar de nunca ter ocupado cargos eletivos antes, já foi coordenador Regional de Defesa Civil, corregedor-adjunto do Corpo de Bombeiros Militar e assessor na Secretaria de Justiça e Cidadania.

Moisés é contrário ao aborto (defende apenas os casos já previstos na legislação), à legalização das drogas e à pena de morte. É favorável, mas com ressalvas, à revogação do estatuto do desarmamento.

