Os candidatos Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merisio (PSD), que disputam o segundo turno da eleição ao governo de Santa Catarina no próximo domingo, participam na noite desta quinta-feira, na NSC TV, do último debate televisivo nessa reta final da campanha. Transmitido ao vivo também por G1 SC e rádio CBN Diário, além de cobertura no NSC Total, o encontro vai ao ar logo após a novela Segundo Sol.

O objetivo é aprofundar os planos de governo e discutir propostas para melhorar o Estado, alinhados com o SC Ainda Melhor. Lançado em agosto, é um projeto editorial e institucional da NSC Comunicação com cinco eixos: gestão da dívida pública, foco na segurança pública, valorização da educação, investimento em tecnologia e inteligência e

eficiência na administração com visão de estadista.

— O debate da NSC TV é o último encontro entre os candidatos e, por isso, tão importante para que os eleitores possam decidir o voto com tranquilidade, responsabilidade e consciência. Mais uma vez, nosso foco será a discussão de propostas para fazer uma Santa Catarina ainda Melhor — destaca a gerente-geral de Telejornalismo e G1 da NSC TV, Daniella Peretti.

O embate terá quatro blocos, sendo que o quarto bloco também terá as considerações finais. As perguntas serão feitas sempre de candidato a candidato, com a mediação do jornalista Mário Motta. Serão dois blocos com perguntas de tema livre e dois com tema determinado. Nesta última modalidade, a produção do programa selecionou oito assuntos, que foram enviados antecipadamente aos concorrentes. Esses temas estarão numa urna e todos serão escolhidos, por sorteio, durante o debate. Cada tema será sorteado uma única vez.

A ordem em que os candidatos farão as perguntas foi sorteada em reunião prévia com representantes de todos os partidos. Os tempos dos candidatos serão os mesmos em todos os blocos: 30 segundos para a pergunta, 1min30s para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica.

O debate reforça a série de ações da NSC Comunicação dentro do projeto SC Ainda Melhor — que continuará após as eleições —, como reportagens especiais, entrevista com os candidatos, as iniciativas de checagem de fatos Comprova e Prova Real, além das páginas de eleições no NSC Total e no G1.

Regras

— Terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com perguntas de tema livre e o segundo e o quarto com perguntas de tema determinado

— O último bloco terá também as considerações finais

— A ordem em que os candidatos farão as perguntas foi sorteada em reunião prévia que contou com a presença de representantes dos partidos

— Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer duas perguntas

— Os tempos de participação dos candidatos será o mesmo em todos os blocos, de tema livre ou determinado: 30 segundos para fazer a pergunta; 1min30seg para responder; 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica

— No final do quarto bloco, cada candidato terá 1min30seg para fazer suas considerações finais

— Nos blocos de tema determinado, a produção do programa escolherá 8 temas, já enviados aos candidatos. Esses temas estarão numa urna, no cenário. E todos serão escolhidos por sorteio durante o debate. Cada tema será sorteado uma única vez

— Se algum candidato faltar, o seu lugar permanecerá vazio, com uma placa que o identifique pelo nome. Nesse caso, será feita uma entrevista de 20 minutos com o outro candidato

Transmissão

TV

— Transmissão ao vivo na NSC TV, com início logo após a novela Segundo Sol

Internet

— No site do G1 SC

— Você também pode acompanhar a cobertura completa do debate no site NSC Total

Checagem

— O Prova Real, iniciativa de checagem de fatos e discursos da NSC Comunicação, fará a verificação em tempo real das afirmações dos candidatos durante o debate. O resultado pode ser conferido no Twitter do DC, no portal NSC Total e no site do DC

