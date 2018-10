O NSC Notícias abriu na noite desta segunda-feira (15) a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Comandante Carlos Moisés da Silva, do PSL, foi o primeiro entrevistado. Por 15 minutos, o postulante ao governo respondeu ao vivo as perguntas feitas pelo apresentador Fabian Londero sobre gestão pública, segurança, educação, saúde e outros temas relevantes aos catarinenses.

Sobre o plano de governo de apenas cinco páginas, o candidato respondeu que foi conversando com eleitores durante a campanha que compilou as necessidades do Estado. Em relação ao salário como oficial de reserva, disse que, descontado impostos, recebe em média R$ 16 mil.

Ao fim, Moisés teve um minuto para propor aos eleitores o seu compromisso para fazer Santa Catarina um Estado ainda melhor – tema do projeto da NSC para a cobertura das Eleições 2018.

Na terça-feira (16), a partir das 19h, o outro concorrente ao cargo, Gelson Merisio (PSD), terá o mesmo espaço no telejornal. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O destaques da entrevista de Merisio serão publicados no Diário Catarinense após a exibição na televisão.

Abaixo, confira os principais pontos abordados pelo Comandante Moisés na entrevista do NSC Notícias:

Projeto para governar o Estado

Meu projeto é governar para as pessoas. Trabalhei para as pessoas no meu tempo de caserna, e, se eleito, vou priorizar o atendimento das pessoas, fazer o bem. E penso que essa é uma condição sem a qual alguém não deve se dispor a pleitear esse cargo. Governar para as pessoas, para o cidadão.

Inexperiência política e carreira pregressa

Atuei 30 anos no Poder Executivo estadual. Inclusive um cargo que é função típica de Estado, exclusiva do Estado. Aquelas funções as quais envolvem a segurança das pessoas, a ordem pública. No Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, temos esse cuidado de atender as pessoas, fazer o bem, se preocupar interdisciplinarmente com a atividade, por exemplo, na educação, na saúde. Com esse tempo que trabalhei no executivo estadual, eu também me relacionei com outros executivos, na esfera municipal e na esfera federal.

Por exemplo, em projeto de lei que envolveu ações nacionais, dentro do Estado, se relacionando também com a própria Assembleia Legislativa no que dizia respeito à segurança preventiva contra incêndio na legislação estadual. Principalmente naquele período em que nós tivemos o problema [incêndio em 2013] da Boate Kiss. Hoje eu sou um advogado também, mestre em Direito. Fui professor de direito constitucional e administrativo. Penso que isso me credencia a estar à frente de um Estado pujante.

Como cumprirá promessas se o plano de governo tem cinco páginas

Quando eu tinha sete segundos de TV, a gente não tinha muita oportunidade de dizer como fazer. Hoje, nós iniciamos essa jornada. E foi fruto, inclusive, de coleta junto à sociedade. Eu recebi, como candidato, várias cartas de intenção, vários organismos que representam a sociedade organizada, dizendo o que queriam. Nós fomos a campo e recebi das pessoas, agricultores do Oeste, as grandes dificuldades. A gente compilou e já temos como plano de governo.

Como promover servidores com o limite prudencial de gastos

O que a gente percebe é que Santa Catarina gasta muito e gasta mal. Pretendemos gastar menos e gastar bem. Para valorizar o professor, a gente precisa, para todas as ações, combater a corrupção, inclusive a sonegação fiscal. Não precisa aumentar tributo, mas é justo que todos paguem o tributo. A partir daí, a gente entende que Santa Catarina terá condições.

Aumento de piso dos servidores

Tendo essas ações de integridade do poder público, enxugando a máquina pública. A situação do professor chegou onde chegou porque o Estado não fez isso ao longo dos anos. A minha esposa foi professora por 26 anos. Eu acompanhei essa grande dificuldade, de ter uma carga horária intensa para ganhar pouco. Então, a gente pretende, sim, incentivar o professor e reajustar.

Parceria com prefeitos para instalar presídios e ampliar vagas

Tenho recebido diversos apoios. Inclusive declarações públicas. Não tenho conversado com as pessoas, mas chega através da internet, das redes sociais. Prefeitos declarando apoio ao PSL, ao Jair Bolsonaro, e ao Comandante Moisés. Porque já entenderam o recado da população, que tem feito a escolha dela. Então, tenho certeza que a gente vai poder se relacionar muito bem com todos os prefeitos, que deram apoio ou não. Até porque sempre aprendi a atender a todos indistintamente de partido político. Eu nunca fui filiado a um partido. O Estado prometeu melhorias onde instalaria os presídios, por exemplo, pavimentar rodovias, e não fez. Eu acompanhei porque já fiquei à disposição da Secretaria de Justiça e Cidadania. Quando a pessoa começa a acreditar no seu governante, tem certeza que a contrapartida virá. E é nesse mote que a gente convencerá os prefeitos a receberem o Estado com as unidades prisionais.

Como extinguir privilégios se tem aposentadoria de R$ 26 mil

É importante dizer que tenho uma carreira típica de Estado. Essa carreira, como a de delegado, juiz, promotores, todas realmente têm, na média nacional, um salário superior. Mas se você considerar o salário bruto, um oficial da reserva – como eu estou agora – ainda contribui com imposto de renda e continua pagando previdência. Do salário, que eles anunciam ser quase R$ 30 mil, e é na verdade R$ 26 mil bruto, o oficial recebe R$ 16 mil em média.

Que linha adotar na segurança de Santa Catarina

Para a gente, que trabalha em segurança pública, existe uma lógica de enfrentamento da criminalidade, que a gente aprende na academia, de que o monopólio do uso da violência é do Estado, é o X + 1. Se você for violento comigo, eu vou lhe apresentar a violência no tanto que você usou e mais “1”. Ou seja, eu tenho que ser mais violento que você. Não é pregar a violência, mas é que você não pode apresentar flores para quem está com um fuzil na mão. Eu penso que é isso que o Bolsonaro fala e deve ser executado de fato. Porque os nossos policiais são os que mais morrem mundo afora. Então, se faz uma pesquisa, você vê que mata muito policial aqui. E a gente vitimiza muito o delinquente. A gente tem que tirar o foco disso aí.

Gestão das organizações Sociais em hospitais públicos do Estado

Eu penso que todo modelo de hospital tem que apresentar resultado. Seja ele como organização social, público ou totalmente privado. Então, vamos melhorar nossa gestão de hospitais públicos e, nos casos que a organização social toca, vamos avaliar os resultados. E, realmente, algumas delas tem apresentado bons resultados, a gente vai dar continuidade e vai continuar apoiando.

