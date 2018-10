O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, usou a conta pessoal do Twitter na manhã desta terça-feira, 23, para se explicar de uma controversa fala que fez neste domingo, 21, a manifestantes. Em ato de apoio a ele na Avenida Paulista, Bolsonaro disse por videoconferência que, se eleito, iria "varrer do mapa os bandidos vermelhos".

"Falamos em combater os bandidos vermelhos baseado no próprio curso das investigações da Polícia Federal e Lava Jato e houve uma grande histeria por parte do PT. Ao que parece a carapuça serviu mais uma vez!", escreveu o candidato na rede social. "Em breve vai ter mais gente pra jogar dominó com o chefe corrupto presidiário na cadeia!", provocou, em mensagem minutos depois.

A fala de Bolsonaro no domingo causou indignação de membros da campanha de Fernando Haddad (PT). O próprio candidato do PT chegou a dizer, via Twitter, que o capitão da reserva ameaçava a "sobrevivência da oposição". Ele também falou nesta segunda-feira, 22,, na saída da TV Cultura, onde participou do "Roda Viva", que tratou do tema durante ligação para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

O tucano, por sua vez, disse no Twitter que, para ele, a fala de Bolsonaro "lembra outros tempos".