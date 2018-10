Amanheceu tranquilo em frente à casa do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, neste domingo, 28, segundo turno das eleições. Não há movimento de apoiadores, mas somente a presença de policiais militares e guardas municipais. Batedores, que acompanharão o candidato na votação, já estão a postos à frente da residência de Bolsonaro.