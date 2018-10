A tecnologia originada em Santa Catarina está revolucionando a cadeia produtiva no Brasil e no exterior. O desenvolvimento de soluções e equipamentos por empresas com sede aqui no Estado – com mais força a partir da década de 1990 – foi decisivo para a modernização da indústria nacional. Agora, ganha corpo uma nova onda de inovação, desta vez focada em seguimentos mais pulverizados da economia, como comércio e serviços. O desafio, portanto, é aproveitar o potencial criativo dos catarinenses para melhorar a produtividade e a competitividade de negócios ligados ao setor.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio SC, Bruno Breithaupt, comércio e serviços já vêm se beneficiando das inovações geradas em SC. No entanto, é necessário aprofundar essa relação.

– Primeiramente, é importante haver uma ampliação de incubadoras e parques tecnológicos, aumentando a interface entre universidade e trabalho. Também é relevante que o Estado realize parcerias com grupos e entidades internacionais, de modo a incorporar as melhoras práticas do mundo no tecido produtivo catarinense, especialmente as relacionadas à indústria 4.0. Por fim, apoio do governo para o desenvolvimento de novos produtos catarinenses e a valorização de iniciativas da economia criativa – enumera.

Breithaup também destaca as demandas do setor como referência para os empreendedores que se dispõem a apresentar novas soluções, afirmando que “é importantíssimo agilizar os processos contábeis nas empresas, ampliar os canais de venda e de marketing e facilitar, ao máximo, a vida dos consumidores”.

– Quanto mais agradável for sua experiência de consumo, mais chance terá de fidelizar esse cliente. Assim, as inovações funcionam como diferencial competitivo e como maneira de se obter ganhos de produtividade. Dois elementos essenciais para o sucesso de longo prazo de uma empresa. Desse modo, os empresários estão sempre buscando novas ideias para aplicar em seus negócios. Aí se inserem os empreendedores que com seus produtos oferecerão soluções tecnológicas para o empresariado catarinense – diz.

Assim, a porta da quarta revolução industrial está aberta, o surgimento de startups, ferramentas e serviços inovadores têm chamado a atenção daqueles que perceberam que a informação e a tecnologia passaram a ditar o compasso das transformações, mas é necessário estreitar os laços e conhecer o mercado para potencializar a oferta de soluções. Muitos só ouviram falar, outros desejam implementar e alguns já utilizam, por exemplo, a Inteligência de Mercado, Big Data e Ciência de Dados (Data Science) como estratégias fundamentais na tomada de decisão.

– É o mundo corporativo começando a entender o valor de suas informações e as do mercado. Essa percepção vem normalmente de gestores da nova geração, que estão atentos a essas inovações – afirma Matheus Dellagnelo, CEO da Indicium, empresa catarinense de análise de dados e inteligência.





O que é Big Data?

Big Data é o termo que descreve o grande volume de dados – estruturados e não estruturados – que impactam os negócios diariamente é a possibilidade e oportunidade em cruzar esses dados por meio de diversas fontes para obter insights rápidos e preciosos. Informações de mercado, sobre os consumidores, extraindo o que eles estão dizendo sobre tudo o que você faz. Insatisfações, satisfações, desejos, necessidades entre outros, captados em mídias sociais e cruzar com dados internos da empresa. Segundo a consultoria IDC Brasil Apenas o Big Data deve movimentar US$ 41,5 bilhões em 2018, uma alta de 6,4% no período, expansão seis vezes superior à da indústria de TI como um todo. Unidos, Big Data e a Ciência de Dados trabalham em conjunto com a área técnica e de negócios e são responsáveis pela manipulação de grande volume de dados para fornecer visões precisas e analíticas, que apoiam a tomada de decisão. O principal objetivo é a obtenção de informações precisas sobre clientes, parceiros e operações.

Já é possível ver segmentos como construção civil, varejo, logística e até política investindo em Inteligência de Mercado e Big Data.

– Cada vez mais empresas estão utilizando dados e inteligência de mercado para efetuar decisões. Acreditamos que no curto/médio quem perder o “timing” ficará sem mercado ou com grandes dificuldades financeiras. Hoje, quem utiliza dados e informação é visto como a exceção, em pouco tempo essa percepção vai se inverter – prevê Dellagnelo.

Mesmo com todos os dados em mãos, muitos ainda não sabem o que fazer com eles. Compilar, analisar e fazer previsões com essas informações é a principal mágica dos profissionais desta área. Segundo o CEO, toda empresa – desde startups emergentes até as organizações globais – precisa lidar com um número incalculável de dados, e tem a necessidade de desenvolver um método eficaz para gerenciar esta demanda.

– Para isso, além de softwares especializados, são necessários profissionais multidisciplinares com experiência de mercado para entregar as informações de forma clara e objetiva, e assim formular e executar as estratégias dos clientes – explica.

Ter informação sobre o modelo de negócio e sobre os clientes é o caminho para enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada entre o comércio físico e o e-commerce, mas o atendimento não pode ficar em segundo plano. A tecnologia moderniza e deve ajudar a fidelizar os clientes – e é exatamente aí que pode estar a chave para o sucesso do negócio.





Case de Joinville vence concurso de Startups

A Sizebay, de Joinville, é a grande vencedora do concurso estadual de startups do Gestão de Valor 2018. O case desenvolvido pela empresa – Provador Virtual –, que detalha o desenvolvimento de soluções para o E-commerce, será destaque do painel que a NSC Comunicação promove nesta quarta-feira, 31 de outubro. A iniciativa tem o patrocínio de Sebrae e Sistema Fecomércio, e apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC).

O encontro, aberto ao público, será realizado no auditório do Sebrae, na SC-401, em Florianópolis, com início previsto às 19h. Além da startup em destaque, um convidado especial fará uma apresentação e participará de um bate-papo com os integrantes da plateia.





Inscrições Abertas

A partir de hoje, os interessados em participar do painel já podem realizar inscrição. A confirmação de presença ocorrerá mediante o preenchimento de um formulário disponível da página do Gestão de Valor 2018. As vagas são limitadas aos primeiros 160 cadastrados.





Serviço

Painel Gestão de Valor 2018

31 de outubro:19h.

Sebrae: SC-401 - Rodovia José Carlos Daux, 01

Para se inscrever, acesse www.nsctotal.com.br/gestaodevalor

