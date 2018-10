Casamentos estremecidos ou com aquele silêncio constrangedor. Amizades por um fio. Grupos no WhatsApp mais vazios. Contatos excluídos no Facebook. Argumentos que não cabem nos 140 caracteres do Twitter. As eleições deste ano emergiram divergências até então submersas no íntimo de cada um e, no olho do furacão que é o intervalo entre o primeiro e o segundo turno, as relações pessoais, que sequer tiveram tempo de se fortalecer, já encaram mais intempéries. Apesar do frisson dos últimos meses, depois do próximo domingo, dia de votação, a eleição terá passado, mas a convivência com os amigos, colegas de trabalho, marido, esposa e familiares terá que continuar. Quem, nesta eleição, não viveu algo parecido?

Assim sendo, especialistas analisam diferentes cenários e listam dicas de como restabelecer esses laços ou evitar novas e intensas brigas baseadas nas escolhas feitas na urna.

Votos (políticos e matrimoniais) anulados

Sábado, véspera do primeiro turno. No carro, o analista administrativo Mareu Neves do Nascimento, 39 anos, conversava com a mulher, a enfermeira Vanessa Rauber, 36 anos. Ela lembrava que o casal deveria fazer a colinha antes de ir às urnas no dia seguinte. Ele, estava interessado na escolha dela para deputado. Após a revelação, veio o silêncio e a indignação. Mareu, incrédulo, ameaçou pedir o divórcio e implorou:

— Pelo amor de Deus! Muda teu voto, anula!

Para acabar com a discussão – e para não terminar com o casamento –, Vanessa concordou. As divergências do casal que afloraram ali, 24 horas antes do pleito, são uma amostra da tensão constante. Mareu, eleitor de Jair Bolsonaro (PSL), é o único homem no grupo de WhatsApp integrado por, além de Vanessa, a sogra e as cunhadas, Laura, 19 anos, e Izabela, 23 anos, com quem mais debate.

— Sempre tivemos desavenças de opiniões. Isso se iniciou quando comecei a amadurecer e entrei na faculdade de Direito. Mareu tem aquela visão meio moralista, meio retrógrada, e comecei a me impor — conta Izabela, estudante de Direito e eleitora de Ciro Gomes, do PDT, que ficou em terceiro lugar.

— A Iza é mais firme, tem personalidade. Quando começo a tocar na ferida dela, ela fica brava, e essa nova geração enfrenta, mas foge em determinados momentos — responde Mareu.

O ímpeto de enfrentar, que o analista administrativo pontua acima tem de fato fundamento. Isso porque, na visão de Sergio Saturnino Januario, mestre em sociologia política, que também atua na área de comunicação e pesquisa, essa é uma eleição marcada pelo que ele define como política de enfrentamento.

— As pessoas estão usando os símbolos do PT e do Bolsonaro para firmar uma questão que sustenta a todos nesse debate. Esses votos são para o que o candidato representa, que é o enfretamento da velha política, não necessariamente no candidato em si, que é quem está catalisando tudo isso — define.

Para a boa convivência dos almoços de domingo, ninguém combinou nada, mas os dois lados garantem um acordo tácito, informal: não se fala de política. Encerrado o assunto entre o casal. Não se toca no tema eleição. Só faltou avisar os demais membros da família. Após abrir o voto para presidente durante a refeição, Mareu ganhou a antipatia da cunhada Izabela. Os dois não andam se falando, mas ambos prometem que tudo se resolverá depois do segundo turno.

— Por mais que tenham desavenças, isso não vai ser capaz de destruir uma família, até porque todos vamos sofrer os efeitos do governo que vai assumir. Então, estamos todos juntos nessa — avalia Izabela.

— Acho que se acalma. Sou tolerante. Se depender da minha parte, com certeza. Tenho o maior carinho e amor por elas. Mas, não baixo a guarda. Se quiser me convencer do contrário, vai sair faísca — brinca Mareu.

Para Januario, mestre em sociologia política, os eleitores, assim como Vanessa, Mareu e Izabela, muitas vezes não têm a clareza de que estão protagonizando esse enfrentamento, o que pode acabar resultando em um posicionamento ‘raivoso’:

— O próprio Bolsonaro é uma figura que enfrenta. Em uma conversa, por exemplo, ele traz o debate para um confronto, não para uma explicação, uma ideia ou resposta. E as pessoas estão reproduzindo isso. Essa fadiga da velha política virou intolerância, mas não chega a ser um debate claro, com fundamentos. É acusação e repúdio.

Amigos, amigos; eleição à parte

O estudante de Jornalismo Gabriel Mattos dos Santos, 20 anos, se identificava tanto com as ideias de uma amiga fotógrafa que, quando o professor pediu um perfil de um profissional para a disciplina de texto, ele decidiu contar a história da garota. Fez uma reportagem linda, elogiada pelo mestre. Os dois ficaram amigos e continuaram conversando por Whats, até que veio o período eleitoral.

Em um momento de tensão como este, segundo a mestre em psicologia e professora na Univali, Marialva Spengler, o diálogo, que deveria ser fundamental em todas as relações, costuma deixar de existir. Gabriel, eleitor de Bolsonaro (PSL), que se identifica como um liberal, com fortes críticas ao PT, viveria na prática essa situação quando, certo dia, a amiga, que também comungava da rejeição ao partido, afirmou que poderia votar em Haddad.

Gabriel postou textos no Facebook defendendo seu ponto de vista. E a jovem, ele conta, teria o "atacado":

— Me atacar dizendo que não tenho empatia pelas pessoas? Me senti ofendido. Não sou uma pessoa que gosta de jogar na cara, e me senti tão mal.

O estudante ameaçou romper a amizade e, pelo WhatsApp, disse que votar no PT seria um erro. A fotógrafa reagiu e o estudante decidiu bloquear o contato. Até agora o jovem ainda não sabe se, depois do segundo turno, desbloqueará a amiga.

— Tudo fica mais aflorado nessa época. As pessoas já estão minadas com sua ideologia. Seria melhor deixar passar e depois tentar, novamente, uma possível conversa, o que é difícil por que hoje, com as redes sociais, as pessoas dizem o que querem e o que não querem, sem ver a reação da pessoa, muitas vezes chegando a ofender — explica a especialista.

Por fim, a mestre em psicologia, que também é especialista em orientação educacional, dá um velho conselho: o tempo é o melhor remédio.

Brigas que vão além do facebook

Na eleição deste ano as redes sociais se transformaram em palanque. Facebook, Twitter e até o aplicativo de mensagens WhatsApp, por permitirem que qualquer pessoa seja um produtor ou emissor de conteúdo, foram as plataformas preferidas dos eleitores brasileiros.

Para o especialista em mídias digitais Joel Minusculi, a internet é uma ferramenta que amplia em grande escala as ideias, sejam elas negativas ou positivas.

— Se antes uma pessoa só conseguia discutir com quem estava próximo fisicamente, agora ela tem a possibilidade de "causar" com todo o público que está nas plataformas digitais — explica Minusculi.

Matheus Vargas, 23 anos, recém- formado em recursos humanos, viveu esse fenômeno e, como precaução, buscando evitar chegar às vias de fato de romper as relações virtuais, o jovem ativou o recurso no Facebook que limita as visualizações dos posts dos "amigos" que não deseja ver. Já foram três parentes e cerca de 20 amigos bloqueados.

A atitude de limitar o acesso aos posts veio depois que Matheus viu parentes defendendo o candidato Jair Bolsonaro (PSL). As discussões, que eram apenas virtuais, transbordaram para os encontros familiares.

— Foi bem complicado. Triste — resume.

O jovem resolveu contra-atacar e, no Facebook, produziu vários posts, com cards, defendendo a liberdade de expressão e grupos LGBT+. Para ele, não é uma questão partidária, mas sim de caráter. A reação da família foi imediata: acusaram-no de pregar o ódio, o extremismo. Alguns até fizeram posts em resposta a Matheus, mas a mãe o defendeu no grupo da família – de onde Matheus já havia saído há muito tempo.

Episódios assim são frequentes, analisa Minusculi, porém em menor escala. O especialista explica que as chamadas bolhas, grupos de pessoas isoladas pelos algoritmos que só seguem um ponto de vista de algo, acabam se chocando uma hora ou outra.

— Isso pode acontecer entre fãs de times de futebol, fãs de quadrinhos ou mesmo dentro de um grupo de condomínio que não entra em consenso. A política agora é algo que afeta o Brasil inteiro e cada grupo partidário alimentado por suas bolhas acaba potencializando a discussão. As mídias sociais dão uma falsa impressão de controle. É importante pensar antes de clicar em publicar, saber a repercussão que o conteúdo produzido ou compartilhado pode ter — contextualiza.

Matheus, que afirma não ter votado, garante que com os "amigos em si" não discutiu, porque teriam a mesma opinião que ele e que não quer conviver com "posicionamento racista, homofóbico". Sobre os parentes, ainda não tem certeza, talvez retome o contato, mas lamenta:

— Nunca mais será a mesma coisa.

Seus direitos

Quando uma troca de ideia extrapola e se transforma em uma discussão ou ainda ultrapassa os limites e resulta em agressões (físicas ou verbais), ameaças, injúrias, difamação ou calúnia – crimes tipificados no Código Penal – a orientação legal é registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia para que os fatos sejam apurados. Depois disso, o delegado responsável pode chamar as partes citadas para prestar esclarecimentos e dar encaminhamento como qualquer outro BO, enviado para o Ministério Público e dando seguimento ao processo.

Fonte: Grace Regina Costa, vice-presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB/SC

