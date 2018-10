Foto: Montagem com fotos de arquivo

Conhecidos pelos títulos conquistados ou por narrá-los, muitos ex-atletas e jornalistas esportivos tentaram a vida na política nestas eleições. O álbum de figurinhas ficou (bem) incompleto, já que apenas uma pequena parte deles conquistou as vagas para as quais se candidataram.

Leia todas as notícias sobre as Eleições 2018

A seguir, veja os eleitos e não eleitos ligados ao esporte:

Eleitos

Foto: Juan Barbosa / Agencia RBS

Danrlei de Deus Goleiro

O campeão da Libertadores com o Grêmio em 1995 foi um dos poucos atletas que conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados. Com 102 mil votos, o ex-goleiro foi reeleito pelo PSD do Rio Grande do Sul.





Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal

Leila do Vôlei

A ex-atleta, que disputou os Jogos Olímpicos de 1992, 1996 e 2000, tornou-se a primeira mulher eleita para o Senado pelo Distrito Federal. Pelo PSB, obteve 17,76% votos válidos (467 mil).





Foto: Glyn Kirk / AFP

Bebeto Tetra

Atacante na quarta vez que a Seleção foi campeã do mundo, conseguiu se reeleger a deputado estadual do Rio de Janeiro. Pelo Podemos, conquistou 25,9 mil votos.





Foto: Divulgação

Bobô

Ídolo do Bahia, o ex-meia conseguiu a reeleição para a Assembleia da Bahia com mais de 55 mil votos pelo PCdoB.





Foto: Divulgação

Luiz Lima

O ex-nadador olímpico e ex-secretário nacional de esporte de alto rendimento usou a proximidade com Jair Bolsonaro para eleger-se deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro. Registrou 115 mil votos.





Foto: Divulgação / Divulgação

Jorge Kajuru

Conhecido como comentarista esportivo, o vereador de Goiânia conquistou a segunda vaga ao Senado por Goiás. Filiado ao PRP, obteve 1,5 milhão de votos (28,2%).





Não eleitos

Foto: - / Divulgação

João Derly

O bicampeão mundial de judô não conseguiu a reeleição. Ex-vereador de Porto Alegre, o gaúcho foi eleito deputado federal pelo PCdoB em 2014 com mais de 100 mil votos. Pela Rede, neste ano, conquistou pouco mais de 52 mil votos.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Goleiro Galatto

Herói da Batalha dos Aflitos, o ex-goleiro do Grêmio e atual empresário se candidatou a deputado federal pelo Rio Grande do Sul pelo PPS. Recebeu 37,4 mil votos e ficou de fora por causa do quociente eleitoral da coligação de seu partido.

Foto: Divulgação

Paulo Brito

O narrador esportivo disputava uma das 31 cadeiras de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, mas não conseguiu se eleger. Pelo Avante, conquistou apenas 25,5 mil votos (0,44%).





Foto: Tadeu Vilani

Fabiano Eller

Campeão mundial com o Inter em 2006, candidatou-se pelo PV a deputado federal no Espírito Santo. Conquistou pouco menos de 11 mil votos (0,57%).





Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Uh Fabiano

Ex-jogador do Inter na década de 1990, concorreu a deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo PTB. Fez 8,2 mil votos (0,14%).





Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Romário

Ex-atacante da Seleção do Tetra, o atual senador pelo Podemos ficou na quarta colocação na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 661.493 votos válidos (8,70%).





Foto: Divulgação

Tifanny Abreu

Primeira atleta trans a atuar na Superliga Feminina de Vôlei, era candidata a deputada federal por São Paulo pelo MDB, mas teve pouco mais de 3,8 mil votos (0,02%).





Foto: Divulgação

Rodrigão do Vôlei

Ex-jogador de vôlei com inúmeros títulos pela Seleção Brasileira, incluindo o ouro em Atenas-2004, Rodrigão tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em São Paulo pelo PSDB. Fez pouco mais de 8 mil votos (0,04%).





Foto: Jonas Ramos / Agencia RBS

Maurren Maggi

Única mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro de atletismo em uma Olimpíada, foi a aposta do PSB para o Senado. A ex-atleta ficou em quinto lugar em São Paulo, com 2,9 milhões de votos.





Foto: Josh Hedges / UFC

Wanderlei Silva

O lutador de MMA se candidatou pelo PSD a deputado federal no Paraná. Conquistou 13,7 mil votos — 0,24% dos votos válidos — e não conseguiu se eleger.

Foto: Divulgação

Popó

O ex-boxeador, que chegou a assumir como suplente de deputado federal, tentou novamente uma cadeira na Câmara pela Bahia. Pelo PDT, conseguiu apenas 4.884 votos válidos (0,07%).

Foto: Divulgação

Marcelinho Carioca

O ex-meia do Corinthians concorreu a deputado estadual em São Paulo pelo Podemos. Com 28.463 votos, não conseguiu se eleger.





Foto: Reprodução

Luizão

Ex-atacante tetracampeão mundial pela Seleção, tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PRB em São Paulo, mas conquistou somente 14.208 votos.

Foto: Reproduçao / Facebook

Dante Vôlei

Candidato a deputado federal em Goiás pelo MDB, o ex-jogador recebeu 26,5 mil votos e não foi eleito, ficando com a 30ª posição.





Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Paulo Rink

Ex-atacante do Atlético-PR, foi candidato a deputado estadual no Paraná pelo PRB. Recebeu 11,3 mil votos.





Foto: Divulgação

Xandó do Vôlei

Um dos principais nomes da Seleção Brasileira de Vôlei na década de 1980, candidatou-se a deputado federal em São Paulo pelo PSB. Recebeu pouco mais de 2 mil votos.

Foto: Divulgação

Ademir Guia

Ícone do Palmeiras no anos 1970 e ex-vereador, tentou, pela terceira vez, uma das cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo PHS. Recebeu quase 15 mil votos (0,07%).