Duas audiências públicas sobre a concessão do trecho Sul da BR-101 serão realizadas nesta semana. A primeira, em Brasília, será na segunda-feira (15), na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a partir das 15h. A segunda está marcada para quinta-feira (18), em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

Os encontros vão discutir os termos dos editais que devem ser lançados pela ANTT. Segundo o órgão, serão debatidas as minutas do contrato de exploração e dos estudos de viabilidade.

O trecho que poderá ser privatizado compreende 221 quilômetros de extensão, entre o km 244, em Paulo Lopes, até o km 465, em São João do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul.

O encontro em Brasília será na sede da ANTT. Já em Criciúma, a audiência pública ocorre no Sisos Hall, que fica na Rodovia Otávio Dassoler, 5635, Bairro Imigrantes, a partir das 14h.

