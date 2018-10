O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 0,9 ponto na passagem de setembro para outubro, para 88,3 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,3 ponto.

Em outubro, houve melhora em seis das 13 principais atividades pesquisadas. O Índice da Situação Atual (ISA-S) subiu 0,8 ponto em outubro, para 85,9 pontos. A maior contribuição foi do item que mede o grau de satisfação com o volume de demanda atual, que avançou 1,0 ponto no mês, para 85,8 pontos.

Já o Índice de Expectativas aumentou 1,1 ponto em outubro, para 91,1 pontos, impulsionado pelo otimismo em relação à situação dos negócios nos seis meses seguintes, que subiu 2,0 pontos, para 93,5 pontos.

"Essa disseminação no sinal positivo dos indicadores no mês pode estar relacionada à proximidade da definição do cenário político atuando na redução da incerteza no âmbito das empresas e também dos consumidores. De todo modo, vale observar que o índice de confiança ainda se situa numa faixa abaixo dos 90 pontos, o que caracteriza um contexto de moderado pessimismo", avaliou Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de Serviços subiu 0,3 ponto porcentual em outubro ante setembro, para 82,2%. A coleta de dados para a edição de outubro da Sondagem de Serviços foi realizada entre os dias 2 e 24 do mês.