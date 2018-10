Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente do Brasil neste domingo. Até a última semana de campanha, o então candidato da extrema-direita não havia deixado claro qual seria a primeira ação como presidente ou se haveriam ações imediatas no primeiro dia de 2019.

No entanto, Bolsonaro chegou a pontuar alguns prazos para pôr em prática algumas das promessas que fez ao longo da campanha eleitoral. A primeira delas seria anunciar a equipe ministerial em 30 dias. Ao longo da última semana, conforme publicou a jornalista Andréia Sadi no portal G1, os integrantes da campanha de Bolsonaro já haviam se reunido para definir os nomes do grupo de transição.

Outra promessa de Bolsonaro é colocar em prática reformas estruturais, como a da Previdência e Tributária. A ideia do novo presidente é promover essas mudanças ainda no primeiro ano de governo.

