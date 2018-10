Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente da República neste segundo turno das eleições e irá representar e comandar o Brasil pelos próximos quatro anos. Confira abaixo cinco das principais propostas, que constam no plano de governo oficial, indexado na página do Tribunal Superior Eleitoral. É possível ler todas as propostas da proposta de governo do agora eleito Jair Bolsonaro no Divulga Cand Contas ou clicando aqui para acessar o documento diretamente.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Saúde

Implantar o Prontuário Eletrônico Nacional Interligado, informatizando postos, ambulatórios e hospitais com todos os dados de atendimento.

Educação

Mudar conteúdo e método de ensino incluindo mais matemática, ciências e português, sem doutrinação e sexualização precoce.

Gestão Pública

Reduzir o número de ministérios de 29 para 23, contando com duas secretarias com status de ministério e quatro órgãos com status de ministério.

Economia

Reduzir em 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União e devolução de recursos em instituições financeiras oficiais.

Segurança

Implantar, em dois anos, um colégio militar em todas as capitais de Estado.