Comandante Moisés (PSL) foi eleito governador de Santa Catarina neste segundo turno das eleições e irá representar e comandar Estado pelos próximos quatro anos. Confira abaixo cinco das principais propostas enviadas pela assessoria de comunicação do candidato. É possível ler todas as propostas da proposta de governo do agora eleito Carlos Moisés no Divulga Cand Contas ou clicando aqui para acessar o documento diretamente.

Saúde

"No nosso governo o reconhecimento dos profissionais da saúde será uma prioridade. Infelizmente o tratamento dispensado pelo Estado aos que precisam utilizar o atendimento de saúde, acaba mostrando a triste realidade da administração pública em zelar por esse direito do cidadão, que é garantido constitucionalmente. Pensando nesta realidade e no que estamos buscando para Santa Catarina, levantando a bandeira da renovação e mudança, entre as propostas está a garantia da funcionalidade na saúde pública das pequenas localidades, assim como viabilizar o pleno atendimento, funcionamento e resolubilidade nos hospitais de referência. Acredito que gestão eficiente tem a ver com parcerias público-privadas, mas também tem a ver com muito trabalho e dedicação. E isto não deve ser só resultado da parte técnica, mas também de uma boa condução da equipe que está à frente da administração pública."

Educação

"Os principais problemas da educação em Santa Catarina estão relacionados à valorização do professor, à manutenção do adolescente no ensino médio e a infraestrutura para receber alunos e professores. Pretendemos valorizar os professores, incentivando-os a permanecer em sala de aula, investir na escola para ensino em tempo integral, e em novas tecnologias para atrair o aluno do ensino médio e inspirá-lo a criar e se profissionalizar."

Segurança Pública

"Tendo um Estado mais saneado, você terá condições de potencializar os agentes de segurança pública, tanto a polícia técnica quanto a judiciária e a ostensiva. É necessário mais dinheiro nos municípios e menos em Brasília. Para tanto, será preciso uma revisão do Pacto Federativo, uma das bandeiras de defesa do Capitão Jair Bolsonaro. É necessário potencializar a atividade de inteligência, valorizar os agentes públicos, recompor os efetivos, investindo tanto na parte humana quanto em materiais, criar novos programas e fortalecer os programas de segurança pública, entre outras mudanças, melhorias e investimentos ao setor, visando uma vida mais digna e que as famílias tenham paz."

Infraestrutura

"Segundo dados apresentados pelos órgãos policiais, o número de mortes nas estradas federais, que cortam Santa Catarina, subiram 3,5%, em relação ao ano passado. Penso que, no momento em que tivermos uma boa malha viária, bem sinalizada, com condutores seguindo com segurança, com veículos em perfeito estado, esses fatores vão contribuir para o desenvolvimento e a diversificação da indústria, garantindo mais emprego, renda e qualidade de vida para as famílias da região. Juntamente com o presidenciável Bolsonaro, o foco é fomentar a recuperação, manutenção e ampliação da malha rodoviária, elevando a competitividade do Estado, bem como, diversificando o modal de transporte em SC. As parcerias público-privadas estão em nossos planos."