Neste domingo (28), milhões de eleitores vão às urnas no país para escolher o presidente e o governador do Estado. Disputam a eleição presidencial os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), que votaram em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente:

Fernando Haddad (PT)

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O candidato a presidente da República Fernando Haddad (PT) votou por volta das 10h15min deste domingo, na Brazilian International School, uma escola particular bilíngue no bairro Moema, na Zona Sul de São Paulo. Ele entrou na seção acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad. O candidato chegou à 10ª sessão eleitoral da zona 258, onde votam 335 eleitores, sem enfrentar filas, mas com uma ampla movimentação do lado de fora.

Em todo o colégio, onde votam cerca de 6 mil pessoas, a movimentação começou por volta das 8h30min, com alguns policiais militares fazendo a segurança da área externa e muitas equipes de imprensa no aguardo do candidato. Haddad cumprimentou mesários e votou em cerca de 20 segundos.

Na saída, o candidato deu uma rápida entrevista, onde falou que a democracia e as liberdades individuais estariam correndo sérios riscos no país, mas se disse confiante em uma virada neste domingo porque a indignação que o candidato representa teria "ganhado as ruas nesta última semana".

— Considero que o Brasil acordou. Nos últimos dias, (vimos) muita gente na rua defendendo este projeto, e estou com muita esperança no resultado — afirmou antes de deixar o local.

Alguns eleitores com bandeira do Brasil circularam entre os manifestantes petistas, o que gerou apreensão e exigiu reforço do forte esquema policial. Apesar disso, nenhum tumulto maior foi registrado. Houve manifestação de militantes e artistas do lado de fora. Ao mesmo tempo, alguns moradores do prédio em frente, como já haviam feito no primeiro turno, batiam panelas da sacada em protesto contrário a Haddad.

Haddad vai acompanhar a apuração dos votos no Hotel Pestana, no bairro Paraíso, a cinco quilômetros do local de votação.

Jair Bolsonaro (PSL)

Foto: RICARDO MORAES / POOL / AFP

Com um esquema de segurança reforçado em comparação ao primeiro turno, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) chegou para votar na Escola Rosa da Fonseca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 9h25min deste domingo. O reforço policial, com direito a soldados do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi motivado pelo atentado sofrido pelo capitão da reserva no início de setembro, durante agenda de campanha em Juiz de Fora (MG).

Grades foram colocadas na entrada do colégio para evitar a aglomeração de pessoas no local de votação, diferente de três semanas atrás, onde seguranças precisaram cercar o candidato para que ele pudesse entrar na escola, que fica em uma região teoricamente tranquila, na Vila Militar. Cerca de 150 jornalistas de todo o mundo estavam credenciados pelo TRE-RJ para cobrir a chegada de Jair Bolsonaro, que novamente veio em carros da Polícia Federal, acompanhado de sua esposa, Michelle Bolsonaro.

Aproximadamente 100 eleitores favoráveis ao candidato acompanharam o momento da saída de Bolsonaro. Houve bastante confusão até o momento que o capitão da reserva deixou a Vila Militar. Ele chegou a ficar do lado de fora do carro, apoiado na porta, acenando para o público.

Bolsonaro vai até a residência onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio, onde passará o dia com a família e acompanhará a apuração.

