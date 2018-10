Entre os 5 milhões de eleitores catarinenses que vão às urnas neste domingo (28) estão os dois candidatos ao governo do Estado. Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL) compareceram aos locais de votação ainda pela manhã e registraram seus votos sem problemas. Confira abaixo como foi:

Gelson Merisio (PSD)

Foto: Cleiton Cesar / NSC TV

O candidato a governador Gelson Merisio (PSD) votou às 8h55min na seção 57 da 35ª Zona Eleitoral de Chapecó, no Colégio Bom Pastor. Merisio disse que espera que o eleitor compare a experiência dos candidatos e falou sobre suas primeiras medidas, caso eleito:

— Vamos reduzir 1,2 mil cargos comissionados e fazer uma reforma administrativa com apenas 10 secretarias — destacou.

De Chapecó o candidato foi a Xanxerê acompanhar a votação de sua mulher, Márcia Merísio, e depois viaja a Florianópolis, onde acompanhará a apuração em seu apartamento, no Country Club, Beira-Mar Norte.

Comandante Moisés (PSL)

Foto: Pedro Garcia / NSC TV

O candidato a governador Comandante Moisés (PSL) votou na seção 377, no Colégio São José, em Tubarão (33ª Zona Eleitoral), por volta das 11h20min. Ele foi acompanhado da esposa Késia e das filhas Raíssa e Sarah, além de outros familiares. Ele falou sobre a rotina de recuperação da saúde

— Eu já estava me medicando desde o domingo (21) quando me expus à chuva em Joinville, mas com antigripais que não funcionaram, até chegar a um quadro mais delicado e foi quando comecei com antibióticos, então suspendemos as tarefas de rua para ficar mais resguardado.

O candidato praticamente não pegou fila e votou rapidamente. Muitos eleitores pediram para fazer foto com o candidato e ele atendeu a todos. Depois de votar, almoçou e foi para Florianópolis, onde acompanhará a apuração com a família. Se for eleito, vai conceder uma entrevista coletiva após a apuração no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).