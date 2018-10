Ao longo da semana uma blitz feita em parceria entre a prefeitura de Florianópolis _ por meio da Vigilância Sanitária, da Floram e do Programa Floripa se Liga na Rede _ e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) fiscaliza as ligações de esgoto na região da Avenida Beira-Mar. Por conta disso, a assessoria da prefeitura divulgou algumas dicas de como fazer o uso adequado da rede de esgoto, como evitar dar descarga no papel higiênico, absorventes, cigarros ou outros papeis, evitando transtornos como entupimentos e garantindo o bom funcionando das estações de tratamento de esgoto.

Outra dica é o não descarte de óleo de cozinha usado após frituras, por exemplo, no ralo da pia. Após fria, essa gordura fica sólida, causando a obstrução dos canos. Nesses casos a prefeitura orienta aos moradores que deixem a gordura esfriar e transfiram o conteúdo para uma garrafa vazia de refrigerante. Se possível, é sugerido que, com o auxílio de uma gaze, se peneire o líquido para separar possíveis resíduos. A garrafa deve ser entregue fechada.

O material pode ser entregue no ponto de entrega voluntária de resíduos do programa ReÓleo (veja aqui os pontos de coleta) ou então em dois pontos da Comcap. O primeiro no Itacorubi e o segundo em Capoeiras (veja os endereços abaixo). O limite é de até cinco litros de óleo de cozinha por usuário diariamente.

Pontos de entrega da Comcap

Itacorubi, na Rodovia Admar Gonzaga, km zero

Segunda a sábado, das 7h às 19h e domingos das 7h ao meio-dia / (48) 3261-4816

Capoeiras, no Terminal de Capoeiras, Rua Professor Egídio Ferreira, 1770

Todos os dias, das 7h às 19h / (48) 9624-8573

Dicas para o uso consciente da rede de esgoto

- Mantenha os ralos de chuveiro, pia e tanque sempre limpos, assim material sólido não será levado para o sistema de esgoto.

- Em residências, verifique periodicamente a caixa de gordura, e se houver excesso muito material incrustado, providencie a limpeza. Em geral, a retirada da parte sólida deve ser realizada a cada seis meses e de forma manual (com auxílio de pequenas pás ou colher), mas esse período pode variar de acordo com os hábitos alimentares da família. O resíduo sólido deve ser descartado no lixo comum, em sacos plásticos.

- Em prédios, bares e restaurantes a limpeza da caixa de gordura precisa ser feita com muito mais frequência, e pode ocorrer mensalmente, semanalmente ou até diariamente, variando em função do número de moradores (no caso de edifícios) e da quantidade e do tipo de alimento que o estabelecimento produz (em caso de lanchonetes e restaurantes).

- Nunca ligue calhas e ralos que recebem água da chuva na rede de esgotos. Nem a rede de coleta, nem a estação de tratamento, são dimensionadas para receber essa água. Esse tipo de ligação sobrecarrega o sistema, pode causar rompimentos e retorno do esgoto para as ruas ou até mesmo para dentro dos imóveis. A água da chuva também sobrecarrega e compromete o funcionamento das estações de tratamento, que são dimensionadas para receber exclusivamente esgoto.

- Direcione a água do tanque e da lavanderia para o sistema de esgoto, jamais para áreas a céu aberto.

- Nunca despeje líquidos inflamáveis como querosene, gasolina e solventes na rede de esgotos, pois isso pode causar explosões.

- Não retire a tampa dos poços de visitas para escoar a água da chuva. Além de ser um ato de vandalismo, prejudica o serviço público de coleta e tratamento de esgoto e também pode causar acidentes.

- Evite plantar árvores próximas às tubulações de esgoto, pois as raízes podem causar danos à rede.

