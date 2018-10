Mega Sena

Resultado do concurso nº 2087, sorteado na cidade de Joaçaba (SC):





02 - 18 - 19 - 23 - 34 - 53

Premiação:

Sena -6 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ 27.364.769,44

Quina -5 números acertados: 52 apostas ganhadoras, R$ 41.598,96

Quadra -4 números acertados: 4898 apostas ganhadoras, R$ 630,91

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 17/10/2018: R$ 2.500.000,00





DUPLA SENA





Resultado do concurso nº 1852, sorteado na cidade de Joaçaba (SC):

1º sorteio

10 - 14 - 16- 20 - 28 - 34





2º sorteio

03 - 06 - 07 - 13 - 14 - 48





Premiação





1º sorteio:

Sena - 6 números acertados: não houve acertador.

Quina - 5 números acertados: 6 apostas ganhadoras, R$ 5.070,00

Quadra - 4 números acertados: 390 apostas ganhadoras, R$ 89,14

Terno - 3 números acertados: 7752 apostas ganhadoras, R$ 2,24

Premiação





2º sorteio

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 16 apostas ganhadoras, R$ 1.711,13

Quadra - 4 números acertados: 688 apostas ganhadoras, R$ 50,53

Terno - 3 números acertados: 11810 apostas ganhadoras, R$ 1,47

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 16/10/2018 : R$ 700.000,00





TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 1244, sorteado na cidade de Joaçaba (SC):

14- 22 - 32 - 35 - 39 - 40 - 75

Time do coração:

BAHIA/BA

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 5 apostas ganhadoras, R$ 23.107,05

5 números acertados: 198 apostas ganhadoras, R$ 833,58

4 números acertados: 3960 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 36851 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 25496 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 16/10/2018 : R$12.900.000,00





QUINA

Resultado do concurso nº 4800, sorteado na cidade de Joaçaba (SC):

08 - 26 - 56 - 61 - 72

Premiação:

Quina - 5 números acertados, 1 aposta ganhadora, R$ 5.805.887,22

Quadra - 4 números acertados, 61 apostas ganhadoras, R$ 8.223,59

Terno - 3 números acertados, 5940 apostas ganhadoras, R$ 126,99

Duque - 2 números acertados, 148551 apostas ganhadoras, R$ 2,79

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 15/10/2018 : R$ 600.000,00





FEDERAL

Resultado do concurso nº 05327 , sorteado na cidade de Joaçaba (SC):

1º: bilhete: 16145 - valor do prêmio R$ 450.000,00

2º: bilhete: 76147 - valor do prêmio R$ 23.000,00

3º: bilhete: 37912 - valor do prêmio R$ 20.000,00

4º: bilhete: 07820 - valor do prêmio R$ 18.400,00

5º: bilhete: 75574 - valor do prêmio R$ 15.075,00

O bilhete ganhador do 1º prêmio saiu para São Paulo (SP)





DIA DE SORTE





Resultado do concurso nº 63, sorteado na cidade de Joaçaba (SC):

02 - 03 - 06 - 09 - 27 - 28 - 29

Mês da sorte:

Agosto

Premiação:

7 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ R$ 887.190,50

6 números acertados: 68 apostas ganhadoras, R$ 2.334,18

5 números acertados: 2763 apostas ganhadoras, R$ 20,00

4 números acertados: 36498 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Mês da sorte: 115552 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Estimativa de prêmio para o próximo concurso, em 16/10/2018 : R$ 300.000,00

Leia mais notícias