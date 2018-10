Foto: Miguel SCHINCARIOL AND Daniel RAMALHO / AFP

Bolsonaro e Haddad disputam neste domingo (28) a preferência do eleitorado brasileiro

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou, no final da tarde deste sábado (27), os resultados da 142ª Pesquisa CNT/MDA de Opinião. Jair Bolsonaro (PSL) segue liderando as intenções de voto para a Presidência da República.

O capitão da reserva aparece com 56,8% dos votos válidos. O candidato do PT, Fernando Haddad, registrou 43,2%, mantendo-se estável em relação à pesquisa de 20 e 21 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

O levantamento aborda a eleição presidencial de 2018, trazendo as preferências eleitorais dos entrevistados para o segundo turno de votação, incluindo a rejeição a cada candidato. Foram realizadas 2.002 entrevistas em 137 municípios de cinco regiões.

A pesquisa CNT/MDA foi registrada no TSE sob o número BR-06933/2018.





Confira os resultados

INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA PARA PRESIDENTE

Jair Bolsonaro (PSL) – 46,2%

Fernando Haddad (PT) – 34,3%

Outro – 0,1%

Branco / Nulo – 10,8%

Indeciso – 8,6%

Total – 100%

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA PARA PRESIDENTE – VOTOS TOTAIS

Jair Bolsonaro (PSL) – 48,5%

Fernando Haddad (PT) – 37%

Branco / Nulo – 10,3%

Indeciso – 4,2%

Total – 100%

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA PARA PRESIDENTE – VOTOS VÁLIDOS

Jair Bolsonaro (PSL) – 56,8%

Fernando Haddad (PT) – 43,2%

Total – 100%