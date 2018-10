Determinados trechos da rodovia iniciaram a chuvosa quinta-feira (25) com lentidão na Grande Florianópolis. Há registro de lentidão nas rodovias federais logo nas primeiras horas da manhã.

Motoristas que trafegam em São José e Palhoça, em direção a Joinville, enfrentam cinco quilômetros de lentidão do km 215 ao km 209 da BR-101 por conta do excesso de veículos na rodovia. As informações são da Arteris Litoral Sul, empresa concessionária da rodovia, referentes às 6h40min desta quinta.

Continente

Desde segunda-feira (22), o trânsito no bairro Itaguaçu apresenta alteração em alguns locais. As seguintes ruas passarão a ter sentido único: Rua Léo Vitor e Álvaro Soares de Oliveira, além da Travessa Amílton Berreta.

O objetivo da mudança, de acordo com a prefeitura de Florianópolis, é proporcionar fluidez e segurança aos motoristas e pedestres que circulam pela região.

Imagem ilustrativa foi divulgada pela Prefeitura de Florianópolis com a função de informar os motoristas sobre as alterações Foto: Prefeitura de Florianópolis / Divulgação

