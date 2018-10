Jair Bolsonaro (PSL) conquistou 46,03% dos votos válidos no Brasil no primeiro turno e agora disputa o segundo turno ao lado de Fernando Haddad (PT). Confira na ilustração abaixo as principais informações que compõem o perfil do candidato.

A assessoria de imprensa do candidato foi procurada no início da semana por mensagem, e-mail e ligação, mas não houve resposta de nenhuma das perguntas até o fechamento. As informações foram retiradas de declarações anteriores, do site oficial do PSL, do plano de governo do candidato e do site do TSE.

Foto: Arte / Diário Catarinense

Confira as principais propostas

As propostas de Jair Bolsonaro (PSL) foram retiradas do plano de governo - que possui 81 páginas - indexado na aba do candidato no Divulga Cand Contas, portal do Tribunal Superior Eleitoral. O plano de governo pode ser lido na íntegra clicando AQUI.

Saúde

- Fazer muito mais com os atuais recursos

- Trabalhar com eficiência, gestão e respeito com a vida das pessoas,

melhorar a saúde

- Implantar o Prontuário Eletrônico Nacional Interligado, informatizando postos, ambulatórios e hospitais com todos os dados do atendimento

- Criar o credenciamento universal dos médicos onde toda a força de trabalho da saúde poderá ser utilizada pelo SUS

- Liberar a vinda de médicos cubanos para o Mais Médicos no Brasil, bem como as famílias desses médicos

- Criar a carreira de médico de Estado para atender áreas remotas e

carentes do Brasil

- Treinar agentes de saúde comunitários para se tornarem técnicos de saúde preventiva para auxiliar no controle de doenças frequentes como diabetes e hipertensão

- Estabelecer nos programas neonatais em todo o país a visita ao dentista pelas gestantes com objetivo de reduzir crianças prematuras

- Incluir profissionais de educação física no programa Saúde da Família, com objetivo de ativar as academias ao ar livre

Educação

- Dar um salto de qualidade na educação com ênfase na infantil, básica e técnica, sem doutrinar

- Mudar conteúdo e método de ensino incluindo mais matemática, ciências e português, sem doutrinação e sexualização precoce

- Dar prioridade para a educação básica e o ensino médio/ técnico

- Mudar método de gestão, revisar e modernizar o conteúdo, expurgar a ideologia de Paulo Freire, mudar a Base Nacional Comum Curricular, impedindo a aprovação automática

- Considerar implantar a educação à distância em área rurais onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais

- Evoluir em uma estratégia de integração, onde os três sistemas dialoguem

entre si, permitindo diagnósticos no desempenho dos estudantes e qualificação de professores

- Usar universidade públicas e privadas para contribuir na qualificação de alunos e professores em área onde há carências

- Criar um ambiente favorável para o empreendedorismo no Brasil, valorizando talentos nacionais e atraindo outros do exterior para gerar novas tecnologias, emprego e renda



Segurança

- Enfrentar o crime e cortar a corrupção

- Investir fortemente em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais

- Prender e deixar preso, acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias

- Reduzir a maioridade penal para 16 anos

- Reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa sua, de seus familiares, de sua propriedade e a de terceiros

- Aplicar o excludente de ilicitude para proteger polícias, garantindo a eles a certeza de que, no exercício da atividade profissional, serão protegidos por uma retaguarda jurídica

- Tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro

- Retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, como exemplo nas restrições da EC/81

- Redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência

- Implantar, em dois anos, um colégio militar em todas as capitais de Estado

- Resgatar as dez medidas contra a corrupção e encaminhar para provação no Congresso Nacional

Economia

- Gerar empregos, renda, equilíbrio fiscal, oportunidades para todos sem inflação

- Retomar o crescimento

- Gerar crescimento, oportunidades e emprego, retirando enormes contingentes da população da situação precária na qual se encontram

- Garantir estabilidade macroeconômica

- Reorganizar a área econômica com dois organismos principais, o ministério da Economia e o Banco Central, formal e politicamente independente, mais alinhado ao ministério

- Abarcar no Ministério da Economia as funções desempenhadas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, além da Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos

- Eficiência do Estado e controle dos gastos baseado em técnicas como o orçamento base zero e do corte de privilégios

- Dar atenção especial ao controle dos custos associados à folha de pagamento do Governo Federal

- Quebrar o círculo vicioso do crescimento da dívida, substituindo pelo círculo virtuoso de menores déficits, dívida crescente e juros mais baixos

- Realizar ativos públicos para auxiliar na redução da dívida

- Reduzir despesas com juros

- Desmobilizar ativos públicos, com o correspondente resgate da dívida mobiliária federal

- Reduzir em 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União e devolução de recursos em instituições financeiras oficiais

- Extinguir algumas estatais e privatizar outras

- Reduzir o custo médio da dívida e consolidar a estabilidade monetária

- Reforma da previdência, introduzindo um sistema com contas individuais de capitalização

- Criar um fundo para reforçar o financiamento da previdência e compensar a redução de contribuições previdenciárias no sistema antigo

- Implantar a reforma tributária para unificar tributos e simplificar o sistema tributário nacional

- Buscar a estabilidade monetária e a independência do Banco Central

- Usar todos os recursos obtidos com privatizações e concessões para o pagamento da dívida pública

- Instituir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras

- Modernizar e aprimorar o Programa Bolsa Família e do Abono Salarial, com vantagens para os beneficiários

- Garantir, a cada brasileiro, uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família

- Criar uma nova carteira de trabalho verde e amarela, voluntária, para novos trabalhadores, que poderão escolher entre um vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional – mantendo o ordenamento jurídico atual –, ou uma carteira de trabalho verde e amarela (onde o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais)

- Facilitar o comércio internacional e promover o crescimento econômico de longo prazo

- Reduzir muitas alíquotas de importação e das barreiras não-tarifárias, em paralelo com a constituição de novos acordos bilaterais internacionais

- Implementar medidas que acelerem a modernização da nossa estrutura produtiva

- Simplificar a abertura/fechamento de empresas, criando o Balcão Único que centralizará todo os procedimentos

Gestão pública

- Redução de ministérios de 29 para 23, contando com duas secretarias com status de ministério e quatro órgãos com status de ministério

- Orçamento base zero, inverter a lógica tradicional do processo de gastos públicos

- Mais Brasil, menos Brasília, ministros passar a ser executivos em suas respectivas áreas, com a missão de coordenar esforços de governadores, prefeitos e secretários

- Liberar recursos automaticamente e sem intermediários para prefeitos e governadores