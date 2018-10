Comandante Moisés conquistou 29,72% dos votos válidos em Santa Catarina no primeiro turno e agora disputa o segundo turno com Gelson Merisio. Confira na ilustração abaixo as principais informações que compõem o perfil do candidato. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa do candidato e complementadas com declarações anteriores feitas ao Diário Catarinense e com dados fornecidos ao TSE.

As propostas

As informações foram retiradas do plano de governo de Carlos Moisés (PSL), que possui cinco páginas e está indexado na área do candidato no Divulga Cand Contas, portal do Tribunal Superior Eleitoral. É possível ler o plano de governo na íntegra AQUI.

Saúde

- Investir em saúde integral com foco em prevenção, diminuindo a morbidade, sofrimentos, tempo de espera e gastos com saúde pública

- Garantir a funcionalidade na saúde pública das pequenas localidades

- Viabilizar o pleno atendimento, funcionamento e resolubilidade nos hospitais de referência

- Promover a valorização dos profissionais da saúde

- Fomentar a fixação de médicos nos municípios

Educação

- Reconhecer e valorizar o professor

- Implementar a educação integral e incentivar o ensino técnico

- Favorecer o desenvolvimento integral de pessoas com deficiência ou altas habilidades

- Investir na melhoria da infraestrutura física e tecnológica das escolas

- Garantir a boa convivência social nas escolas para a redução da violência

Economia

- Promover parcerias com instituições de ensino para o fomento do empreendedorismo

- Fomentar a inovação dos segmentos da indústria catarinense

Gestão pública

- Instituir um programa de integridade a fim de instalar dispositivos anticorrupção nas estruturas de governo e exigir postura semelhante àqueles que, de fora do governo, se relacionem com o poder público catarinense

Segurança

- Aliar novos recursos tecnológicos potencializando a atividade de inteligência

- Valorizar os agentes públicos de segurança e recompor efetivos

- Reestruturar o sistema prisional, fomentando parcerias público-privadas para a profissionalização do apenado, consolidando a custódia e a reinserção social

- Integrar as forças policiais

- Criar novos programas e fortalecer os programas de segurança voltados à participação das comunidades na prevenção à violência urbana e rural

- Promover ações para reduzir o risco de desastres e minimizar os seus efeitos

Ciência e tecnologia

- Criar incentivos fiscais visando a prestigiar produtos e serviços, aumentando o poder de competitividade do mercado catarinense

- Atrair e viabilizar investimentos para Santa Catarina

Assistência social

- Aprimorar todas as modalidades dos centros de atenção psicossocial - CAPS

- Promover a parceria com todos os setores da sociedade

- Promover a integração e o aprimoramento de políticas de assistência social

- Investir em capacitação, monitoramento e orientação

Turismo, cultura e esporte

- Desenvolver iniciativas que ampliem a participação de grupos vulneráveis em atividades de turismo, cultura e esporte

- Incentivar e fortalecer a cultura catarinense, esporte e turismo em todas as regiões do Estado

- Fomentar o esporte como meio de prevenção, socialização e integração

- Revitalizar espaços públicos de cultura, esporte e turismo

- Preservar o patrimônio histórico e cultural

Agricultura e pesca

- Promover a capacitação no meio rural, visando à formação de jovens empreendedores para a sucessão na agricultura catarinense

- Estimular a produção agropecuária e pesqueira com identificação geográfica, através de incentivos fiscais

- Incentivar a diversificação produtiva e a qualificação no turismo rural, estimulando as potencialidades regionais

- Incentivar a pesca artesanal em Santa Catarina

- Incentivar o produtor artesanal e orgânico

Infraestrutura, mobilidade e meio ambiente

- Fomentar matrizes de transporte intermodais equilibradas

- Fomentar a recuperação, manutenção e ampliação da malha rodoviária

- Fomentar fontes alternativas de geração de energia elétrica, bem como promover melhoria da distribuição

- Elaborar plano estadual de mobilidade urbana

- Fomentar políticas para a redução de geração de resíduos

- Monitorar a qualidade do ar para promoção de políticas ambientais

- Fomentar a criação e revitalização de espaços públicos esportivos, culturais e de lazer

- Fomentar o saneamento básico e abastecimento de água