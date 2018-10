Gelson Merisio (PSD) conquistou 31,12% dos votos válidos em Santa Catarina no primeiro turno e agora disputa o segundo turno ao lado de Comandante Moisés (PSL). Confira na ilustração abaixo as principais informações que compõem o perfil do candidato. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa do candidato e complementadas com declarações anteriores feitas ao Diário Catarinense e com dados fornecidos ao TSE.

Foto: Arte / Diário Catarinense

As propostas

As informações foram retiradas do plano de governo de Gelson Merisio (PSD), que possui 26 páginas e está indexado na área do candidato no Divulga Cand Contas, portal do Tribunal Superior Eleitoral. Leia o plano de governo na íntegra clicando AQUI.

Saúde

- Compilar e disponibilizar informações sobre a saúde por meio do Conecta SUS, promovendo a comunicação entre sistemas e ampliando a capacidade gestora da Secretaria

- Inovar e melhorar a saúde por meio do Santa Catarina Mais Saúde

- Sistematizar procedimentos para reduzir a judicialização da saúde

- Aprimorar a saúde por meio da expansão de exames e cirurgias

- Elaborar o Plano de Investimentos em Saúde no Estado, com detalhamento regional, incrementados pela PEC da Saúde

- Criar Força Tarefa Médica para zerar as filas de espera das cirurgias, por meio de convênios com os serviços de residências cirúrgicas em múltiplas especialidades

- Levar os leitos hospitalares, e principalmente de UTI, aos números recomendados pela OMS

- Realizar o maior mutirão de exames e cirurgias da história de Santa Catarina

Educação

- Construir um modelo educacional em que a escola propicie formação moral e cidadã, acesso à cultura, ao esporte e com a inserção de novas tecnologias a partir de debate envolvendo professores e seus representantes

- Incentivar a melhoria da educação básica e fundamental e inovar o ensino médio

- Ampliar o acesso a cursos de graduação e pós graduação por meio das universidades comunitárias, Sistema Acafe, Udesc

- Aplicar modelo de concessão de bolsas de estudo para cursos de ensino técnico

Economia

- Acelerar o processo de modernização da estrutura produtiva do Estado na direção de atividades intensivas em tecnologia e turismo

- Incentivar o empreendedorismo e ampliar novos programas governamentais de apoio à criação e ao desenvolvimento de empresas de bases tecnológicas com potencial de crescimento

- Usar o sistema de registro de patentes como parte de informação tecnológica, para agregar valor aos produtos e modernizar a estrutura produtiva atual

- Criar o programa Pró-Emprego Turismo, com benefícios fiscais específicos para empreendimentos turísticos

- Criar um programa de fomento ao desenvolvimento, capitalizando o BRDE em R$ 1 bilhão e gerando R$ 11 bilhões de capacidade de financiamento para startups, pequenas e médias empresas e também aos municípios

- Manter uma política tributária agressiva, sem aumento de impostos

Gestão pública

- Melhorar a qualidade da gestão pública estadual com aumento da eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos

- Extinguir as ADRs e implantar modelo de desenvolvimento regional por meio das Associações de Municípios

- Reduzir de 18 para 10 o número de secretarias centrais, número que considera adequado para construir um Estado enxuto

- Otimizar e aproveitar os ativos ociosos do Estado para formação de um fundo imobiliário público

- Promover a participação das mulheres num nível nunca antes registrado em Santa Catarina

- Reduzir em 1,2 mil os atuais 1,4 mil cargos comissionados, eliminando de forma absoluta espaços de indicação política

Segurança

- Investir mais de R$ 2 bilhões na aquisição de tecnologias a serem aplicadas na segurança pública

- Implantar barreiras de segurança nas fronteiras estaduais, com o uso de tecnologias para identificar e interceptar criminosos, veículos e mercadorias ilegais, bem como atuar contra o tráfico de armas e drogas

- Ampliar a utilização de moto-viaturas, especialmente nos grandes centros urbanos

- Aumentar o efetivo com a convocação voluntária de 5 mil policiais da reserva, aptos fisicamente

- Aumentar o efetivo policial de 10 mil para 15 mil PMs para ampliar efetivo nas ruas de Santa Catarina ainda no primeiro ano de governo

- Nomear os aprovados nos concursos já realizados e lançar novos editais de concurso

- Ampliar o policiamento comunitário por meio de mecanismos de participação da sociedade civil

Ciência e Tecnologia

- Fomentar, em articulação com a União, a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, com aproximação da Ciência e da Tecnologia aos sistemas produtivos e inovativos

- Incentivar o desenvolvimento de setores de novas tecnologias e direcionar recursos e esforços, regionalmente, para sua implementação

- Transformar o Estado em agente propulsor da construção de pólos tecnológicos

- Usar o sistema de registro de patentes como parte de informação tecnológica, para agregar valor aos produtos e modernizar a estrutura produtiva atual, incluindo o estudo de anterioridade (prospecção)

Assistência Social

- Instituir programas que atendam às necessidades específicas das mulheres: saúde, trabalho e assistência social, segurança e proteção, orientação jurídica e prevenção à violência

- Formular políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência

- Fortalecer a participação social e promoção do envelhecimento ativo, a atenção integrada à saúde da pessoa idosa e o estímulo às ações intersetoriais

- Garantir a reintegração social com medidas socioeducativas

Turismo, Cultura e Esporte

- Criar o programa Pró-Emprego Turismo, com benefícios fiscais específicos para empreendimentos turísticos

- Construir circuitos turísticos envolvendo atrações de diversos municípios, operados por via aérea, terrestre, rodoviária e marítima

- Ampliar as ações culturais no território catarinense

- Investir na capacitação de agentes culturais públicos e privados em torno da gestão da cultura

- Transformar o ativo tangível e intangível da cultura catarinense em negócios geradores de trabalho e renda

- Ampliar as condições de acesso ao esporte e lazer, de forma a contribuir para um estilo de vida saudável da população catarinense

Agricultura e Pesca

- Compartilhar a estrutura física dos órgãos que prestam apoio e serviços aos produtores no interior do Estado, como Epagri e Cidasc, facilitando o acesso destes às soluções de seus problemas

- Adotar medidas judiciais e políticas para proteger os pescadores e a indústria pesqueira de Santa Catarina em relação à lei do Rio Grande do Sul que amplia restrições à pesca em seu mar territorial, gerando prejuízo estimado em R$ 480 milhões/ano à economia catarinense

- Promover a capacitação no meio rural relacionada a aspectos jurídicos e econômicos

Infraestrutura, mobilidade e meio ambiente

- Finalizar as pavimentações de rodovias estaduais iniciadas e ter como meta a manutenção

- Articular com o governo federal o planejamento para a duplicação de rodovias federais, com prioridade para finalizar as obras da BR-470 e BR-280, início da BR-282 e o Contorno Viário da Grande Florianópolis BR-101

- Ampliar a rede de saneamento básico nos municípios catarinenses

- Estimular parcerias público-privadas para produção de energia a partir de rejeitos

- Priorizar a universalização da energia trifásica na área rural

- Estabelecer uma Política Estadual de Mobilidade Urbana que priorize e incentive o desenvolvimento urbano orientado para o transporte verde e sustentável