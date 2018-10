Foto:

Com o objetivo de valorizar o empreendedorismo, a NSC Comunicação, com o patrocínio de Sebrae e Sistema Fecomércio e apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), promove nesta quarta-feira, 31 de outubro, o painel do Gestão de Valor 2018. O encontro, aberto ao público, será realizado no auditório do Sebrae, na SC-401, em Florianópolis, a partir das 19h. As vagas são limitadas aos primeiros 160 interessados, e a confirmação de presença ocorrerá mediante o preenchimento de um formulário disponível da página do Gestão de Valor 2018.

CONHEÇA OS PAINELISTAS

O destaque da noite será apresentado por Janderson Araujo, fundador e CEO da Sizebay, empresa vencedora do concurso estadual de startups promovido pela NSC Comunicação. O empreendedor falará aos presentes sobre o case desenvolvido pela empresa - Provador Virtual - ferramenta que auxilia clientes em compras online de roupas. Formado em Design Gráfico com MBA,Araujo tem experiência de mais de 15 anos em marketing, negócios digitais e branding.

N segunda parte do evento, Julian Farrapeira, Senior People Business Partner, e Guilherme Maba, IT Manager, ambos do Mercado Livre, conversarão com a plateia sobre as estratégias que impulsionam a empresa, líder do comércio eletrônico da América Latina e que inaugurou nova sede administrativa na Capital catarinense em julho deste ano.

Fechando o painel, o CEO da Sizebay dividirá o palco com Farrapeira e Maba para um bate-papo com o auditório sobre o crescimento do setor de tecnologia de SC.

Inscrições Abertas

Serviço Painel Gestão de Valor 2018

31 de outubro: 19h.

Sebrae: SC-401 - Rodovia José Carlos Daux, 01

Informações e inscrição: www.nsctotal.com.br/gestaodevalor