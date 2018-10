A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 24, a Operação Olhos de Lince, que executa nove ações simultâneas com o intuito de coibir crimes relacionados às eleições de 2018.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo, Sorocaba (SP), Uberlândia (MG) e Caxias do Sul (RS) e lavrados cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência, com a intimação dos investigados, em Juiz de Fora (MG), Varginha (MG), Recife (PE) e Caxias do Sul.

As ações fazem parte das atividades do Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral e são resultado do trabalho da PF de acompanhamento das redes sociais com o objetivo de identificar e evitar possíveis crimes eleitorais e ameaças a candidatos.

Na ação desta quarta-feira, estão na mira dos agentes federais crimes de violação do sigilo do voto e de incitação ao crime de homicídio, respondendo, os investigados, na medida de suas participações.