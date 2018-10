As duas Coreias e o Comando das Nações Unidas (UNC) liderado pelos Estados Unidos iniciaram conversações nesta terça-feira sobre a desmilitarização de parte da fronteira que divide a península, em um contexto de aproximação entre os dois países.

A primeira reunião entre o Sul, o Norte e o UNC sobre o desarmamento da Zona de Segurança Conjunta (ZSC) aconteceu nesta terça-feira em Panmunjom, informou o ministério sul-coreano da Defesa.

A ZSC de Panmunjom, localidade fronteiriça onde foi assinada a trégua da guerra da Coreia (1950-1953), é a única faixa da fronteira intercoreana, de 250 km de comprimento, na qual as tropas dos dois países têm posições de frente para o outro lado.

A zona foi considerada um espaço neutro até um incidente de assassinato em 1976, quando dois soldados americanos que acompanhavam operários responsáveis por derrubar uma árvore na Zona Desmilitarizada (DMZ) foram mortos por militares norte-coreanos.

As duas Coreias, que seguem tecnicamente em guerra, já que até hoje não foi assinado um tratado de paz oficial, concordaram em adotar medidas para reduzir a tensão militar na fronteira durante a reunião de cúpula entre o dirigente norte-coreano Kim Jong Un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, no mês passado em Pyongyang.

As duas partes começaram a retirar minas da ZSC, onde acontecem com frequência as reuniões entre os dois países.

O presidente sul-coreano é um firme defensor do diálogo com a Coreia do Norte, país submetido a sanções da ONU por seus programas nuclear e balístico.

* AFP