Um corpo foi encontrado na Praia do Cardoso, no Farol de Santa Marta, na madrugada desta segunda-feira (29). O cadáver foi recolhido por volta das 4 horas.

Pescadores relataram que o corpo já havia sido avistado no sábado boiando no costão do Farol, em frente ao rancho dos pescadores, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros de Laguna, que atendeu a ocorrência.

Leia também: Deputada incita denúncias contra professores

No entanto, segundo a corporação, o mar agitado dificultou o recolhimento do corpo, já que no local haviam ondas de três metros no momento em que foi localizado.

O cadáver só pode ser resgatado nesta madrugada, quando chegou à faixa de areia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava avançado sinal de decomposição.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, o tempo em que ela estaria no mar nem a respeito da causa da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que fará a identificação.

Leia mais

Nove pessoas morrem em acidentes nas rodovias federais e estaduais no fim de semana