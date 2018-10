A nota enviada anteriormente continha duas incorreções. Apenas o segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural vai ficar com R$ 1,34 trilhão de investimentos e o setor de produção de derivados terá investimento de R$ 34 bilhões e não como constou. Segue a nota corrigida:

A indústria de petróleo e gás natural vai movimentar R$ 1,38 trilhão em investimentos nos próximos dez anos, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão do governo responsável pelo planejamento do setor. Apenas o segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural vai ficar com R$ 1,34 trilhão, com destaque para o pré-sal.

Contando com o setor elétrico (R$ 393 bilhões) e o de biocombustíveis líquidos (R$ 41 bilhões), os investimentos no setor energético somam R$ 1,8 trilhão, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE 2027, divulgado nesta sexta-feira, 26.

A projeção é que a produção de petróleo no Brasil dobre na próxima década, chegando a 5 milhões de barris por dia (bpd), mais de 70% extraídos do pré-sal. Como a demanda deve ficar em 2,5 milhões de bpd, a estimativa é que o excedente de 2,5 milhões de bpd seja exportado.

Os dados da EPE ainda demonstram um cenário em que o foco continua a ser a extração de petróleo bruto e não a produção de derivados, de mais valor agregado. Para esse segmento, o investimento previsto no período é de R$ 34 bilhões, o mesmo destinado à produção de etanol nas usinas.

"Estima-se que a produção doméstica de etanol cresça para 45 bilhões de litros em 2027. Esse aumento da demanda carburante justifica-se pela maior competitividade do hidratado frente à gasolina, em parte por conta dos sinais positivos provenientes do RenovaBio (programa de incentivo aos biocombustíveis), em parte por conta da melhoria dos fatores de produção realizada pelo setor", informa a EPE.

Para o gás natural, o esperado é um incremento na produção de 65 milhões de m3/dia para 111 milhões de m3/dia. "Consequentemente, espera-se forte ampliação da participação do gás nacional na oferta total de gás natural", traz o PDE 2027.