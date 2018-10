O candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, tem 75% das intenções de votos válidas, segundo a primeira pesquisa Datafolha para a eleição distrital do segundo turno, divulgada nesta quinta-feira, 18. O atual governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), aparece com 25%.

A vantagem de 50 pontos é feita retirando-se do cálculo os votos em branco, nulos e indecisos. Considerando-se os votos totais, Ibaneis tem 65%, contra 22% de Rollemberg. Brancos e nulos somaram 8% e indecisos, 5%.

O levantamento do Datafolha foi feito a pedido do jornal Folha de S. Paulo e da TV Globo. O instituto ouviu, entre ontem e hoje, 1.512 eleitores e foi registrado no TSE sob o código DF-04798/2018. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais.