O candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, aparece com 51% dos votos válidos no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 27, ante 48% do levantamento anterior. O candidato do PSDB, João Doria, obteve 49% dos votos válidos, na comparação com 52% da sondagem anterior. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Pela primeira vez, numericamente França ficou à frente de Doria no levantamento.

Considerando o total de votos, França possui 43% e Doria, 42%.

A pesquisa foi realizada na sexta-feira (26) e sábado (27), com 5.093 entrevistas em 73 municípios. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo e está registrada no TSE sob o número SP-03417/2018.