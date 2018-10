Na manhã deste sábado, 27, o governo de Santa Catarina realizou uma reunião no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres para analisar os possíveis efeitos do ciclone que está em formação no oceano, e também possíveis impactos no processo eleitoral de domingo.

Após o encontro com o governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, e outras autoridades, o secretário da Defesa Civil, o coronel João Batista Cordeiro Júnior, confirmou a formação do ciclone. Segundo ele, a partir das 12h os ventos vão ficar mais intensos no Litoral Sul e no Planalto Sul de Santa Catarina.

— O ciclone está se formando no litoral Sul, já emitimos alerta para a sociedade com relação ao vento que vai surgir. Haverá ventos de 40 a 60 km/h, às 12h, nas regiões de Florianópolis e Planalto Sul. Próximo às 15h, quando vai ser o momento de maior intensidade, estão previstas rajadas de vento entre 60 e 80 km/h. Há possibilidade de queda de árvores, de linhas de eletricidade serem afetadas, danos nos telhados — afirmou.

O governo estadual afirma que as medidas para minimizar o impacto do ciclone estão sendo tomadas pelos órgãos de segurança. Apesar do alerta para os fortes ventos e a possibilidade de ressaca no mar, Eduardo Pinho Moreira pede calma à população e garante que não haverá problemas com as eleições neste domingo.

—Não há motivo de pânico. Há um fato importante que são as eleições amanhã, e nós queremos absoluta normalidade. Todos os cuidados estão sendo tomados, estamos absolutamente preparados para atender esses eventos — comentou.

Ciclones extratropicais

Os ciclones extratropicais que atingem a região Sul do país levam esse nome porque estão abaixo do Trópico de Capricórnio, uma linha geográfica imaginária localizada ao sul da Linha do Equador, que passa pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Por conta das diferentes incidências de radiação solar em cada local, essa linha geográfica delimita a separação entre os climas tropicais e temperados.

