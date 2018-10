A demanda por voos internacionais (RPK) apresentou alta de 16,02% em setembro na comparação anual, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reuniu dados de Avianca, Azul, Latam e Gol. Juntas, essas empresas abrangem cerca de 30% desse mercado.

A oferta internacional (ASK), por sua vez, cresceu 22,28% na mesma base de comparação, fazendo com que a taxa de ocupação dos voos internacionais diminuísse 4,38 pontos porcentuais (p.p.) no mês, para 81,16%.

Ao todo, foram transportados 765,5 mil passageiros entre o Brasil e o exterior em setembro, volume 8,23% maior do que o verificado um ano antes. A Latam respondeu por 69,01% do mercado no mês passado, seguida por Azul (12,98%), Avianca (9,42%) e Gol (8,58%).

Assim, nos primeiros nove meses de 2018, a demanda por transporte aéreo internacional cresceu 15,68% em comparação com o mesmo período de 2017, enquanto a oferta subiu 19,44%. Por sua vez, o fator de aproveitamento diminuiu 2,68 pontos porcentuais, para 82,51%.