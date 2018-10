A demanda por crédito do consumidor cresceu 1,9% em setembro, na comparação mensal dessazonalizada, conforme dados da Boa Vista SCPC. No acumulado de 12 meses até setembro, o indicador subiu 2,3% e, frente a setembro de 2017, avançou 6,5%.

Dentre os segmentos que compõem o indicador, o setor não financeiro teve o melhor desempenho em setembro ante agosto, em série dessazonalizada: crescimento de 3%, frente a 0,3% do financeiro.

Segundo a Boa Vista SCPC, os resultados de setembro indicam uma tendência positiva para o indicador, que havia mostrado pouca melhora ao longo do primeiro semestre. "Ainda assim, a lenta retomada da economia e o mercado de trabalho fragilizado continuam contribuindo para desaceleração do consumo e, consequentemente, da demanda por crédito", afirma a empresa, em nota. "Entende-se que um crescimento mais acelerado do indicador dependerá da melhora na renda, das condições de crédito e diminuição da desocupação", acrescenta.