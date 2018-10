Com uma carreata pelas ruas da cidade, o candidato do PSL Antônio Denarium comemorou a vitória em Roraima. A carreata percorreu as principais avenidas da cidade e parou ao lado do estádio Canarinho, onde os eleitores fizeram festa. A comemoração iniciou tranquila e não havia registros de incidentes, segundo a Polícia Militar.

Denarium é empresário e fez uma campanha voltada para o combate da corrupção e garantindo que irá administrar de forma correta a máquina pública.

Do mesmo partido que o presidente eleito Jair Bolsonaro, Denarium que nunca tinha sido eleito para nenhum cargo, conseguiu uma esmagadora vitória contra o ex-governador Anchieta Junior (PSDB).

"Vamos acabar com a corrupção neste Estado. Agradeço a Roraima pela eleição de Bolsonaro e Denarium. É um momento de grande felicidade. Estou muito feliz com a vitória".

Denarium assume o governo para um mandato de quatro anos. Empresário de sucesso no Estado, atua na agropecuária, no ramo imobiliário e no comércio de alimentos. Nunca exerceu nenhum cargo político antes de ser eleito governador do Estado, mas venceu a eleição surfando na onda bolsonarista e afirmando que trabalhará contra a corrupção. Roraima é um dos Estados onde o candidato a presidente pelo PSL ganhou quase 70% dos votos.

"Agradeço muito ao povo de Roraima pela vitória. Vou administrar esse Estado do jeito certo e tenho a certeza de poder fazer em quatro anos o que ninguém fez nos últimos 20. Estancar os desvios de recursos, acabar com as supervalorizações de contratos e promover o destino certo dos recursos do Estado. Dinheiro há e muito, o que precisa é ser bem administrado" declarou.