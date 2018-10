O deputado alemão Christian Blex, do partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha), usou suas redes sociais para parabenizar Jair Bolsonaro (PSL) pela vitória na eleição presidencial deste ano.

Blex elogiou o parlamentar por carregar uma mensagem de "trabalho duro, a disciplina e obediência" e disse que, perto dele, "até Donald Trump (presidente dos EUA) parece contido."

"Tudo isso, para a mídia alemã, é puro veneno. Bolsonaro é acusado de querer estabelecer um regime militar, o que é profundamente cínico", criticou o parlamentar alemão, em comentário feito no próprio domingo.

Blex, cujo partido organiza manifestações contra os imigrantes no país, citou números da violência no Brasil e a contração da economia para explicar porque os brasileiros votaram no capitão reformado do Exército.

"Escolheram alguém para limpar e honrar a máxima inscrita na bandeira: Ordem e Progresso", escreveu.