Os deputados federais eleitos por Santa Catarina no início deste mês revelaram em quem vão votar no segundo turno para governador e presidente. A reportagem ouviu 13 dos 16 deputados que garantiram vaga para ocupar as cadeiras na Câmara, em Brasília, ao longo dos próximos quatro anos.

Caso o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) vencer as eleições - ele está a frente de Fernando Haddad (PT) nas pesquisas - poderá contar com um apoio de quase toda a bancada catarinense. Isso também depende de como cada partido vai se posicionar a partir do resultado deste domingo (28).

Dos 13 deputados, 11 afirmaram que votarão em Bolsonaro para presidente. Apenas Pedro Uczai, do Partido dos Trabalhadores (PT) garantiu que seu voto vai para Haddad. Carmen Zanotto (PPS) apontou a neutralidade do partido e não revelou o voto.

Já na disputa para o governo de Santa Catarina, o candidato do PSL, Comandante Moisés, também tem vantagem em relação aos votos dos deputados federais, mas com menos folga do que no cenário para presidente.

Sete deputados afirmaram votar no candidato do partido de Bolsonaro. Por outro lado, três garantiram votar em Gelson Merisio (PSD). Pedro Uczai (PT) disse que se abstém, Carmen Zanotto (PPS) apontou a neutralidade do partido e não revelou o voto, e Geovânia de Sá (PSDB) afirmou não votar em nenhum dos dois.

Os deputados Celso Maldaner (MDB), Hélio Costa (PRB) e Ricardo Guidi (PSD) não foram localizados pela reportagem até a publicação desta matéria. Eles não atenderam e nem retornaram às ligações realizadas durante a manhã e tarde de quarta, quinta e sexta-feira desta semana.

Confira como será o voto dos deputados federais para presidente:

FERNANDO HADDAD (PT)

- Pedro Uczai (PT)

JAIR BOLSONARO (PSL)

- Angela Amin (PP)

- Carlos Chiodini (MDB)

- Caroline de Toni (PSL)

- Coronel Armando (PSL)

- Daniel Freitas (PSL)

- Darci de Matos (PSD)

- Fabio Schiochet (PSL)

- Geovânia de Sá (PSDB)

- Gilson Marques (Novo)

- Peninha (MDB)

- Rodrigo Coelho (PSB)

NULO OU NÃO RESPONDERAM

- Carmen Zanotto (PPS)

NÃO FORAM LOCALIZADOS

- Celso Maldaner (MDB)

- Hélio Costa (PRB)

- Ricardo Guidi (PSD)

Confira como será o voto dos deputados federais para governador:

COMANDANTE MOISÉS (PSL)

- Carlos Chiodini (MDB)

- Caroline de Toni (PSL)

- Coronel Armando (PSL)

- Daniel Freitas (PSL)

- Fabio Schiochet (PSL)

- Gilson Marques (Novo)

- Peninha (MDB)

GELSON MERISIO (PSD)

- Angela Amin (PP)

- Darci de Matos (PSD)

- Rodrigo Coelho (PSB)

NULO OU NÃO RESPONDERAM

- Carmen Zanotto (PPS)

- Geovânia de Sá (PSDB)

- Pedro Uczai (PT)

NÃO FORAM LOCALIZADOS

- Celso Maldaner (MDB)

- Hélio Costa (PRB)

- Ricardo Guidi (PSD)